NASA'nın Ay yolculuğu ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatılan Intuitive Machines’in ilk Ay’a iniş aracının 23 Şubat Cuma günü Türkiye saatiyle 01.30'da Ay'ın güney kutbu yakınına inmesi bekleniyor.

NASA'NIN AY YOLCULUĞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



22 Şubat Perşembe'yi 23 Şubat Cuma'ya bağlayan gece Türkiye saatiyle 00.00'da başlayacak olan canlı yayın, NASA+, NASA Televizyonu, NASA uygulaması ve ajansın web sitesinde yayınlanacak.

NASA'NIN AY YOLCULUĞU NEREDEN İZLENİR?

Ay'a iniş programı NASA TV ve NASA'nın YouTube hesabı da dahil olmak üzere çeşitli platformlardan izlenebilecek.



Başarılı inişin ardından, Intuitive Machines ve NASA, şirketin Ay yüzeyi operasyonlarına başlamasıyla birlikte önlerindeki görev ve bilim fırsatlarını anlatmak üzere bir basın toplantısı düzenleyecek.

NASA'nın Ay'a inişini canlı olarak aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz;