NASA'nın Ingenuity helikopteri Mars'ta son uçuşunu gerçekleştirdi

"UÇAMASI BİLE BİR ZAFERDİ"

JPL direktörü Laurie Leshin, "Dünyada helikopterler 7.600 metre üzerinde uçamaz, Mars'ın atmosferi o kadar ince ki, Dünya'nın 24.000 veya 27.000 metre seviyesindeki atmosferine eşdeğer, çok ince olan Mars atmosferinde uçuşun başlı başına bir zafer"dedi.

NASA, bir sonraki Mars inişinin bir parçası olarak daha büyük Ingenuity tarzı helikopterler planlıyor.