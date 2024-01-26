NASA'nın Ingenuity helikopteri Mars'ta son uçuşunu gerçekleştirdi

NASA'nın Ingenuity aracı Kızıl Gezegen’e Şubat 2021’de, tekerlekli Perseverance (Sebat) aracının içinde gönderilmişti.
Bugün yapılan açıklmaya göre, pervanelerinden birinin hasar görmesi nedeniyle acil iniş gerçekleştirdi.
NASA'nın Pasadena, California'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda (JPL) helikopterin proje yöneticisi olan Teddy Tzanetos, bunun hem acı hem de tatlı bir an olduğunu söyledi.
"Üzücüydü çünkü bu, halkın dikkatini çeken bir hava kaşifinin sonunun işaretiydi. Ama aynı zamanda uzun bir zaferin de sonu oldu, çünkü helikopter bir teknoloji gösterisi olarak tasarlanmıştı ve 30 gün ve birkaç uçuştan sonra terk edilmesi planlanıyordu". dedi.
Ingenuity neredeyse üç yıl boyunca 71 uçuştan sağ kurtulduktan sonra 72'nci uçuşta iniş gerçekleştirdi.
Ingenuity gerçekleştirdiği uçuşlarla Perseverance’ın hangi yöne doğru ilerletileceği konusunda da fikir vermişti.
"UÇAMASI BİLE BİR ZAFERDİ"
JPL direktörü Laurie Leshin, "Dünyada helikopterler 7.600 metre üzerinde uçamaz, Mars'ın atmosferi o kadar ince ki, Dünya'nın 24.000 veya 27.000 metre seviyesindeki atmosferine eşdeğer, çok ince olan Mars atmosferinde uçuşun başlı başına bir zafer"dedi.
NASA, bir sonraki Mars inişinin bir parçası olarak daha büyük Ingenuity tarzı helikopterler planlıyor.
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