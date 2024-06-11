NASA'nın keşif aracı, Mars'ta güneş fırtınasının görüntülerini yakaladı

NASA'nın Mars keşif aracı Curiosity Rover, Kızıl Gezegen'de meydana gelen radyasyon patlamasıyla karşı karşıya kaldı. Uzay ajansı bu radyasyon dalgasının Curiosity Rover'ın Mars'ta 2012'deki inişinden bu yana tespit ettiği en büyük dalgalarından biri olduğunu belirtti.  Ayrıca, NASA'nın 2024'ün sonlarında Mars'a yönelik yeni bir misyon planladığı ve ESCAPADE adlı ikiz uyduların Mars'ın yörüngesine gireceği ve uzay havasını gözlemleyeceği belirtiliyor. Bu misyon, gelecekteki gezegen keşiflerine önemli bilgiler sağlayacak.

NASA'nın keşif aracı, Mars'ta güneş fırtınasının görüntülerini yakaladı

'nın keşif aracı Curiosity Rover, Kızıl Gezegen'de güneş fırtınasına yakalandı.

Güneş 11 yıllık güneş döngüsünün zirvesinde, bu da uzaya enerji ve parçacık patlamaları yayma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

Son güneş fırtınaları Dünya'da görkemli kutup ışıklarını tetiklemişti ve 20 Mayıs'ta yaşanan güneşten gelen bir ışık patlaması Kızıl Gezegen'e çarptı.

Patlama Mars'a doğru X-ışınları ve gama ışınları gönderirken, ardından gelen bir koronal kütle atımı yüklü parçacıklar fırlattı.

2012'DEN BU YANA EN BÜYÜK RADYASYON DALGASI

Bu parçacıklar Mars yüzeyine çarptı ve NASA'nın Curiosity Rover aracı  2012'de Mars'a inişinden bu yana tespit ettiği en büyük radyasyon dalgası olduğunu belirtti.

Astronotlar o sırada NASA'nın Curiosity Mars keşif aracının yanında duruyor olsalardı, 8,100 mikrograylık bir radyasyon dozu almış olacaklardı. Bu 30 göğüs röntgenine eşdeğer.

'DAN MARS'A 2024'ÜN SONUNDA YENİ MİSYON 

NASA'nın aracından gelen veriler sadece Kızıl Gezegen'e yönelik gelecekteki gezegen misyonlarına yardımcı olmakla kalmayacak.

Voyager, Parker Solar Probe ve yakında başlayacak olan ESCAPADE misyonu da dahil olmak üzere ajansın diğer heliofizik misyonları tarafından toplanan zengin bilgilere katkıda bulunacak.

2024 yılının sonlarında fırlatılması hedeflenen ESCAPADE'in ikiz küçük uyduları 'ın yörüngesine girecek ve MAVEN'in şu anda tek başına ölçebildiğinden daha ayrıntılı olan benzersiz bir ikili perspektiften uzay havasını gözlemleyecek.

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