NASA'nın keşif aracı, Mars'ta güneş fırtınasının görüntülerini yakaladı

NASA'nın Mars keşif aracı Curiosity Rover, Kızıl Gezegen'de güneş fırtınasına yakalandı.

Güneş 11 yıllık güneş döngüsünün zirvesinde, bu da uzaya enerji ve parçacık patlamaları yayma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

Son güneş fırtınaları Dünya'da görkemli kutup ışıklarını tetiklemişti ve 20 Mayıs'ta yaşanan güneşten gelen bir ışık patlaması Kızıl Gezegen'e çarptı.

Patlama Mars'a doğru X-ışınları ve gama ışınları gönderirken, ardından gelen bir koronal kütle atımı yüklü parçacıklar fırlattı.

2012'DEN BU YANA EN BÜYÜK RADYASYON DALGASI

Bu parçacıklar Mars yüzeyine çarptı ve NASA'nın Curiosity Rover aracı 2012'de Mars'a inişinden bu yana tespit ettiği en büyük radyasyon dalgası olduğunu belirtti.

Astronotlar o sırada NASA'nın Curiosity Mars keşif aracının yanında duruyor olsalardı, 8,100 mikrograylık bir radyasyon dozu almış olacaklardı. Bu 30 göğüs röntgenine eşdeğer.