NASA'nın yeni "sessiz süpersonik jeti" piyasaya çıkıyor

NASA'nın 247,5 milyon dolarlık "X-59 Quesst" süpersonik ticari jeti Lockheed Martin tarafından geliştirildi ve çok yakında piyasaya çıkacak. "Quesst" ismi "Quiet SuperSonic Tech"in bir kısaltması.



Havada ne kadar sessiz olabileceğinin bir göstergesi olarak uçuş testi canlı yayınlanacak. NASA, 2018'den bu yana "X-59"un gürültü kirliliği veya ses patlaması yaratmadan şehirlerin üzerinden uçabileceğini iddia ediyor.



Bu test uçuşu, altı yıllık projede önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.



İlk uçuş testi YouTube'un yanı sıra NASA uygulaması ve NASA+ yayın hizmeti üzerinden yayınlanacak.



NASA insanlara ilk uçuş sırasında jetten duydukları sesler konusunda anket yapılacağını söyledi.



Toplanan veriler düzenleyicilere gönderilecek ve süpersonik jetlerin kullanımını sınırlayan yeni kuralların geliştirilmesine yardımcı olmak için kullanılacak.

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ABD federal hükümeti elli yılı aşkın süredir tüm sivil süpersonik jetlerin karada uçması yasaklamıştı.



Jetin ilk kez 2021'de uçması planlanıyordu, ancak yapılacak ilk uçuş hala QueSST misyonunda önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.



NASA, 2027 yılına kadar yeni uçağın uçuş sesini azaltmak konusunda etkileri hakkında daha kesin sonuçlara sahip olmayı hedefliyor.



Süpersonik jet uçaklarının yere yakın uçmasına izin veren yeni yasalar geçecek olursa yüksek hızlı ticari uçuşlar gerçeğe dönüşebilir. Uzmanlar uçağın ABD'deki sivil havacılığı yeniden şekillendirebileceğini söylüyor.



NASA ve Lockheed Martin, uçağın geliştirilmesini tamamladıktan sonra yaklaşık dokuz ay boyunca güvenlik değerlendirmeleri yürütüleceğini söyledi.



Quesst uçağının güvenli bir şekilde uçabileceğini kanıtlayacak yeterli kanıt paylaşıldıktan sonra NASA, uçuş testlerini ABD şehirlerine genişletmeyi ve gürültü hakkında daha fazla bilgi toplamayı planlıyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin