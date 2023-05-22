NASA'yı Ay'a Jeff Bezos götürecek

BLUE ORIGIN

Havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, Amerikalı iş insanı Jeff Bezos tarafından 2000'de ABD'nin Washington eyaletinde kuruldu.



Rakibi SpaceX'e göre uzay yolunda daha temkinli adım atan Blue Origin'in şimdiye kadar bir başarısız denemesinin olduğu biliniyor.



Şirketlere veri sağlayan bir platform olan "Craft" internet sitesine göre, Blue Origin, 5 bin 700'ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.



Blue Origin kapsamında görev yapan ve tamamen otonom bir roket-kapsül kombinasyonu olan New Shepard, 2015'te ilk, 4 Temmuz 2022'de ise 21. ve son uçuşunu yaptı. New Shepard 20 Temmuz 2021'de bu kez Bezos ve beraberindeki 3 kişiyle Texas'ın batısından uzaya fırlatıldı. Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz yapılan bu uçuş, tarihte bir ilk olma özelliği taşıyor.



Diğer yandan, Elon Musk ve Jeff Bezos gibi uzay alanında faaliyet gösteren şirketlerin kurucuları dünyanın en zenginleri listesinde öne çıkıyor.