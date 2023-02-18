NBA'in sanal gerçeklikle birleştirilen avatar uygulaması tanıtıldı

Yapay zeka Rashad'ın giysilerini ve vücudunu işleyerek bir hücuma kalkan basketbolculardan biriyle değiştir. Birkaç saniye içerisinde yapılan işlemde Rashad, tıpkı sahadaymışçasına oyuna dahil oldu ve sayıyı yapan kişiyle yer değiştirdi.



Sanal gerçeklik özelliğini tanıtan Silver, "Bu gerçek bir oyunda olacak. Seni oyuna yerleştireceğiz. Sen onun (gerçek basket oyuncusunun) yaptığı tüm hareketleri yapacaksın ama senin vücudun yapıyormuş gibi görülecek" dedi.



Avatar özelliğinin yanısıra NBA App'de kişiselleştirilmiş başka özellikler sunulacağı da kaydedildi.