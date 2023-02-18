NBA'in sanal gerçeklikle birleştirilen avatar uygulaması tanıtıldı

NBA Komisyoeri Adam Silver, taraftarlar için geliştirilen bir özelliği tanıttı. NBA mobil uygulaması içine eklenen özellikle kişiler kendilerini oyuncularla değiştirebiliyor.
Bir avatar gibi çalışan sistemin tanıtımında Amerikalı spor yorumcusu Ahmad Rashad yer aldı. Silver, telefonuyla Rashad'ın 360 derece olacak şekilde kaydını aldı.
NBA Commissioner Adam Silver unveils streaming experience of the future via the NBA App - and you can be in it! pic.twitter.com/FKYJvskf0H— NBA (@NBA) February 17, 2023
Yapay zeka Rashad'ın giysilerini ve vücudunu işleyerek bir hücuma kalkan basketbolculardan biriyle değiştir. Birkaç saniye içerisinde yapılan işlemde Rashad, tıpkı sahadaymışçasına oyuna dahil oldu ve sayıyı yapan kişiyle yer değiştirdi.
Sanal gerçeklik özelliğini tanıtan Silver, "Bu gerçek bir oyunda olacak. Seni oyuna yerleştireceğiz. Sen onun (gerçek basket oyuncusunun) yaptığı tüm hareketleri yapacaksın ama senin vücudun yapıyormuş gibi görülecek" dedi.
Avatar özelliğinin yanısıra NBA App'de kişiselleştirilmiş başka özellikler sunulacağı da kaydedildi.