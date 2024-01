Netflix en bilinen özelliklerinden birini devre dışı bırakabilir

Netflix kullanıcılar ile film ve diziler arasındaki zevk uyumu puanını yüzde olarak göstererek izleyicilerin daha isabetli içeriklerle karşılaşmasını sağlıyor.



Özellik kişinin karşılaştığı içerikten ne kadar keyif alacağının belirlenmesi için kesin bir puan atamayı amaçlıyor. Ancak New York Times'a göre izleyiciler bu özelliği "kafa karıştırıcı" buluyor.



Eşleşme puanı ilk kez 2021'de tanıtılan "Beni Şaşırt" butonunun devamı olarak icat edildi.



İzleyicilerin beğenebileceğini düşündüğü bir şeyi seçmek için Netflix'in algoritmasını kullanan "Beni Şaşırt" butonu izleyicilere sadece düğmeye basıp seçim yapma olanağı tanıdı. Ancak bu özellik de tutmadı.



Aynı raporda yöneticilerin yeni özellikten "inanılmaz derecede emin" olduğu ancak kullanıcıların ilgisini çekmediği ve Netflix'in geçen yıl bu özelliği kaldırdığı belirtildi.

Bu özelliğin kaldırılmasının ardından kafa karıştıran eşleşme puanının da kaldırılması bekleniyor.



Netflix bunun yerine "etiketleme" sistemine açık bir şekilde daha fazla odaklanıyor. Bu özellik filmleri ve dizileri hızlıca tanımlamak ve izleyicilerin aradıklarını daha rahat bulmalarını sağlamak amacıyla geliştiriliyor.



Etiketlerin birçoğu sadece bir kelime uzunluğunda. Örneğin American Nightmare filmi "Sürükleyici" ve "Gerçek Suç", Fool Me Once filmi ise "Psikolojik ve Merak Uyandıran" gibi etiketlere sahip.



New York Times'ın aktardığına göre toplam 3 bin etiket var. Habere göre en popüler olanlar "Romantik", "Heyecan Verici" ve "Merak Uyandırıcı" gibi etiketlerken en az popüler olan etiket "Meslek: Irgat".