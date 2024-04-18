Netflix'in suç belgeselinde yapay zeka manipülasyonu

Netflix, yakın tarihli bir "gerçek suç" belgeselinde yapay zeka tarafından üretilmiş gibi görünen görüntüler kullandı. Belgesel, 2010 yılında Kanada'da yaşayan Jennifer Pan adında bir kadınının cinayet planlama hikayesini anlatıyor.



Çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, iddiaya göre yapay zeka teknolojisini Jennifer'ı "neşeli, mutlu, kendine güvenen ve samimi" göstermek için kullandı.

NETFLİX AÇIKLAMA YAPMADI



Netflix'in "What Jennifer Did" belgeselinin 28. dakikasında ortaya çıkan görüntüler, deforme olmuş parmaklara, şekilsiz yüz hatlarına ve arka plandaki şekil değiştirmiş nesnelere kadar yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir fotoğrafın tüm özelliklerini taşıyor.



Netflix henüz bulguları doğrulamadı ancak görüntülerde açık manipülasyon işaretleri görülüyor ve hiçbir zaman yapay zeka tarafından oluşturulduğu açıkça bildirilmedi.

