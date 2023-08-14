New York'ta köpekbalığı tehlikesine drone önlemi

Son zamanlarda New York kıyılarındaki daha sıcak ve temiz sular, bölgeye artan sayıda yem balığı gelmesine neden oldu.

Onlarla birlikte, köpekbalıkları da dahil olmak üzere onları yiyen daha büyük balıklarda kıyı kesimlere uğramaya başladı.

Bu durum yüzücüler, sörfçüler ve plaj müdavimleri için problem yaratıyor.



New York'taki bir plajın güvenlik yetkilileri, insanlarla köpekbalıkları arasındaki potansiyel olarak tehlikeli karşılaşmaları önlemeye çalışmak için drone kullanımını artırdı.



Long Island'ın Güney kıyısında 10 km boyunca uzanan ve yılda altı milyon ziyaretçi alan bir eyalet parkı olan Jones Plajı'ndaki cankurtaranlar ve New York Eyalet Parkı Polis memurları, kıyıdaki suları izlemek için teknolojiden faydalanıyor.

TESPİT EDİLDİĞİNDE HALK UYARILIYOR

Drone cihazlar sayesinde takip yapabilen güvenlik güçleri, köpekbalıkları ya da olağandışı deniz canlıları tespit ettiklerinde, insanları sahilde kalmaları konusunda uyarabiliyorlar.



İzleme programı 2017 yılında başladı ancak bu yaz New York sahillerinde yaşanan köpekbalığı saldırılarının ardından yeni bir aciliyet kazandığı belirtildi.

65 YAŞINDA BİR KADIN KÖPEKBALIĞI TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADI

Bir köpekbalığı tarafından saldırıya uğrama riski düşük olsa da, daha bu hafta 65 yaşındaki bir kadın Queens'teki Rockaway Plajı'nda bir köpekbalığı tarafından ısırıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Ertesi gün Jones Plajı'ndaki cankurtaranlar, drone'larla yapılan olası köpekbalığı görüntülerinin ardından denize girişleri üç kez kapattı.

"DRONELAR ARTTIKÇA, DOĞAL ORTAMLARINDA GÖRME ŞANSIMIZ ARTIYOR"



Park Polisi Yüzbaşı Rishi Basde CNN'e verdiği demeçte, "Daha fazla ısırık ya da köpekbalığı saldırısı olup olmayacağını tahmin edemem, ancak size söyleyebileceğim şey... havada uçan dronlar arttıkça, bu hayvanları doğal ortamlarında görme şansımız da artıyor," dedi.

19 DRONE KÖPEKBALIĞI TAKİBİ YAPIYOR



New York Eyaleti Park Polisi, Jones Plajı boyunca 19 drone kullanıyor ve bu ekip, suda olağandışı bir şey tespit edildiğinde sahilde bir aşağı bir yukarı dolaşan mobil bir komuta merkezi aracılığıyla daha gelişmiş izleme yapabilen memurların desteğiyle cankurtaranlara kolaylık sağlıyor.