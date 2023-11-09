Nintendo, The Legend of Zelda'nın filmini çıkarıyor

Nintendo, The Legend of Zelda serisine dayalı bir canlı-aksiyon filmi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Ancak, film projenin tamamlanması zaman alacak ve yakın gelecekte seyirciyle buluşmayacak.



Projenin yapımcılarından biri, Nintendo'nun önde gelen isimlerinden Shigeru Miyamoto olacak.

SONY İLE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Avi Arad gibi tanınmış yapımcılar da projede yer alacak. Yapılan açıklamalara göre, canlı-aksiyon filmi Nintendo ve Sony Pictures Entertainment ile işbirliğiyle yapılacak.



Nintendo projenin maliyetinin en az yarısını finanse ederken, Sony Pictures Entertainment ise yayımcı olarak rol alacak.

