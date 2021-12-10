Nintendo'nun tasarımcısı öldü (100 milyondan fazla sattı)

Kyodo ajansının, Uemura'nın misafir öğretim üyesi olduğu Ritsumeikan Üniversitesine dayandırdığı haberine göre, Japon elektronik mühendisi 78 yaşında yaşamını yitirdi.



Uemura, üniversite eğitimi sonrası 1971'de Japon oyun ve konsol üreticisi Nintendo'ya girerek, NES ve Super NES projelerinde çalışmıştı.



Chiba Institue of Technology'den mezun olan Uemura, 2004 yılında Kyoto Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak hizmet vermişti.

Uemura'nın liderliğindeki ekibin çalışmalarıyla Japon firma NES'i 1983'te, Super NES'i 1990'da piyasaya sürmüştü.



Japonya'da o dönem "aile bilgisayarı" (FamiCom) olarak bilinen iki konsol, dünya genelinde 100 milyondan fazla satmıştı.



Uemura'nın tasarımcısı olduğu konsollar vasıtasıyla, Japon Nintendo sektörün en büyük video oyun ve konsol üreticilerinden biri haline gelmişti.



Nintendo'nun 2020 mali yılında net karı 480,3 milyar yen (4,4 milyar dolar) olarak kaydedilmişti.