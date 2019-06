HMD Global, çok yönlü yapay zeka ile desteklenen az ışıkta görüntüleme ve tek düğmeye basılarak ulaşılabilen Google Asistan özelliklerini erişilebilir fiyatlarla sunan yeni Nokia 2.2’yi duyurdu. Sade tasarımlı bir ön kameraya sahip 5,7 inçlik modern ekranıyla Nokia 2.2, en güncel tam Android deneyimini sunmayı amaçlayan Android One programının parçası olarak üretilen ilk 2 serisi Nokia akıllı telefon olma özelliği taşıyor. Android 9 Pie ile satışa sunulan Nokia 2.2, Android Q’ya hazır ve iki yıl boyunca alacağı işletim sistemi yükseltmelerinin yanı sıra üç yıl boyunca her ay güvenlik güncellemeleriyle Android’in yeniliklerine erişim fırsatı sunacak.



HMD Global CPO’su Juho Sarvikas, “Nokia 2.2 ile en iyi yapay zeka deneyimini daha önce hiç olmadığı kadar fazla kişiye sunuyoruz. Telefonunuza fazladan güvenlik ekleyen canlılık algılamasına sahip biyometrik yüz kilidi, yapay zekâ görüntüleme, Google Lens ve tek düğmeye basılarak ulaşılabilen Google Asistan gibi özelliklerle hayranlarımızın telefonla etkileşim kurma şeklini kökünden değiştirmeyi hedefliyoruz. Nokia 2.2, Android One ailemize katılıyor ve tüm Nokia akıllı telefonlar gibi daha uzun süre yeni kalan bir deneyim sunuyor. İki yıl boyunca işletim sistemi güncellemelerini ve üç yıl boyunca aylık güvenlik güncellemelerini garanti eden Nokia 2.2, Android Q’ya hazır ve her gün daha iyi bir deneyim sunacak.”



Çok yönlü yapay zekâ özelliğini bu fiyatla sunan Nokia 2.2, yeterli ışığın olmadığı zorlu durumlarda bile detaylı fotoğraflar çekebiliyor. Kamera aynı anda birçok görüntü alıyor ve gelişmiş algoritmalar yoluyla daha fazla ışık, detay ve daha az parazit içeren tek bir görüntü ortaya çıkarıyor. HDR fotoğraflar her bir karede çok daha fazla dinamik aralık ile canlı renkler yakalıyor. Dikkatinizi esas odak noktasına çeken Colour Pop, tek renkli fotoğrafları tam renkli hale getiren Colourise ve en iyi selfie için doğal güzelliğinizi vurgulayan Beautify gibi yapay zekâ ile desteklenen Google Fotoğraf özellikleri sayesinde fotoğraflarda fark yaratmak mümkün oluyor.



Ayrıca tüketiciler “yüz kilidi” ve Google Lens ile en yeni teknoloji trendlerine de Nokia 2.2 ile erişiyor. Telefon, kilidini çaba harcamadan açmayı sağlayan biyometrik yüz kilidi özelliğine sahip olan, sınıfının ilk telefonlarından biri olma özelliği taşıyor. Benzer fiyata sahip cihazların aksine gelişmiş yapay zekayla yönlendirilen yüz kilidi, isabetli ve sahtekarlığı önleyecek bir deneyim için derin öğrenme algoritmalarını kullanıyor. Google Lens gözle görülenleri aramaya olanak tanıyor ve bu sayede beğenilen bir ürün görüldüğünde nasıl satın alınacağını öğrenmek için kamerayı ürüne doğru çevirmek yeterli. Benzer şekilde kamerayı bir albüm kapağına doğru çevirerek yeni müzikler keşfedip ve bunları Spotify gibi hizmetler üzerinden dinlemek de mümkün.



Nokia 2.2 ayrıca ekran tasarımındaki son trendleri de sunarak modern bir selfie kamerasına sahip olmasının yanı sıra kenardan kenara ekranıyla cep boyutunu muhafaza ederken ekran yüzeyini en üst düzeye çıkarıyor. 5,71 inç HD+ kenardan kenara ekran, Nokia 2.2’nin hem tek elle kullanılacak kadar kompakt kalmasını hem de büyük bir ekran sunmasını sağlıyor. 400 nit parlaklığa sahip ekran daha canlı bir görüntüleme deneyimi sunarken, pil optimizasyonu için tasarlanmış dört çekirdekli MediaTek A22 CPU yonga setinin gücü ile destekleniyor ve telefonun şarjı tüm gün yetiyor.



Nokia 2.2, değiştirilebilir Nokia Xpress-on kapakları sayesinde kişiselleştirilmiş akıllı telefon stilini geri getirerek kendilerini ifade etme imkanı veriyor.



GOOGLE ASİSTAN’A ÖZEL DÜĞME İLE HIZLI ERİŞİM



Nokia 2.2, Google Asistan’a ayrılmış özel bir düğme ile dikkat çekiyor. Google Asistana sorular sorup, yol tarifi almak, arama yapmak ve daha önce hiç olmadığı kadar hızlı şekilde bir şeyler yapmasını söylemek kolaylaşıyor. Düğmeye bir kez basıldığında Google Asistan’a hızlı erişim sağlanırken, uzun basıldığında ise daha fazla istek ve çoklu görevler gerçekleştirmek mümkün.



Nokia 2.2, Android One programının parçası olan ilk 2 serisi Nokia akıllı telefonu olma özelliği taşıyor. Nokia akıllı telefon portföyünün en güncel Android ve Google deneyimini sunma geçmişine uygun olarak Nokia 2.2, Android Q’ya hazır. Nokia 2.2 Android 9 Pie ile satışa sunuluyor ve pano, uygulama zamanlayıcısı, dinlenme modu ve gelişmiş rahatsız etme modu da dâhil olmak üzere yeni dijital sağlık araçlarına erişim sunuyor. Nokia telefon, cihaz kullanımını izlemenize ve dikkat dağıtan tüm görsel öğeleri kapatmanıza yardımcı olarak istediğiniz zaman telefondan uzaklaşmanıza olanak veriyor. Slices ve Uygulama Eylemleri gibi diğer özellikler ise bir sonraki işlemi öngörerek yapılacak işi hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamaya yardımcı olan uygulama entegrasyonu ve kısayollar sunuyor. Üstelik Akıllı Pil özelliği sık kullanılmayan uygulamaların pil kullanımını sınırlıyor.