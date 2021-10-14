Nokia, 6310 modelini klasik yılan oyunu ile yeniden piyasaya sürdü

Nokia, 20. yıldönümüne özel olarak bir zamanların en çok kullanılan telefonlarından biri olan 6310 modelini, yeni tasarımıyla satışa çıkardı.

Haberler 14.10.2021 - 18:10

Nokia, 6310 modelini klasik yılan oyunu ile yeniden piyasaya sürdü

2000'li yılların ikonik telefonu Nokia'nın 6310 modeli, yeni özellikleri ve ünlü yılan oyunu ('Snake') ile birlikte tekrar satışa çıkarıldı. 

Nokia'nın 20. yıldönümüne özel olan bu yeni sürüm, daha iyi okunabilirlik ve erişilebilirlik sunan büyük bir renkli ekran içeriyor.

Arka kamera, haber kanalları ve radyo istasyonlarına erişim gibi yeni özellikleri  taşıyan cihaz,  2,8 inç 320x240 piksel ekranla geliyor.

Siyah ve limon sarısı olmak üzere 2 farklı renkte piyasaya sürülen cihaz, 21 güne kadar dayanabilen pil ömrüne sahip.

YENİ NOKIA 6310'UN FİYATI NE KADAR?

Yeni Nokia 6310, Nokia'nın kendi web sitesinde 70 euro'ya (745 TL) satışa sunuldu.

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