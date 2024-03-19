Nvidia'dan yeni yapay zeka çipi: 30 kat daha hızlı olacak

Nvidia, Kaliforniya'daki SAP Center'da düzenlenen yıllık Nvidia GTC Yapay Zeka Konferansı sırasında yeni ürünlerini sergiledi.
30 KAT DAHA HIZLI
ABD'li teknoloji devi bazı görevleri bir öncekinden 30 kat daha hızlı yapabildiğini söylediği en yeni yapay zeka (AI) çipini tanıttı.
Şirketin CEO'su Jensen Huang, yıllık geliştirici konferansında B200 "Blackwell" çipinin yanı sıra yeni bir dizi yazılım aracını da detaylandırdı.
Huang düzenlenen konferansta Nvidia, Amazon, Google, Microsoft ve OpenAI gibi büyük müşterilerin firmanın yeni amiral gemisi çipini bulut bilişim hizmetlerinde ve kendi yapay zeka tekliflerinde kullanmalarının beklendiğini söyledi.
Ayrıca, mikro hizmetler olarak adlandırılan yeni yazılım araçlarının, bir işletmenin bir yapay zeka modelini işine dahil etmesini kolaylaştırmak için sistem verimliliğini artırdığını söyledi.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA DA KULLANILACAK
Diğer duyurular arasında araç içinde sohbet robotları çalıştırabilen otomobiller için yeni bir çip serisi de yer alıyor. Şirket, Çinli elektrikli araç üreticileri BYD ve Xpeng'in yeni çiplerini kullanacağını söyledi.
İNSANSI ROBOTLAR İÇİN YENİ ÇİP
Huang ayrıca insansı robotlar yaratmak için yeni bir çip serisinin ana hatlarını çizdi ve birkaç robotu sahnede kendisine katılmaya davet etti.
1993 yılında kurulan Nvidia, başlangıçta özellikle bilgisayar oyunları için grafik işleyen bilgisayar çipleri üretmesiyle tanınıyordu.
Yapay zeka devriminden çok önce, çiplerine makine öğrenimine yardımcı olduğunu söylediği özellikler eklemeye başladı ve bu yatırımlar pazar payı kazanmasına yardımcı oldu.
Artık yapay zeka destekli teknolojinin iş dünyasında ne kadar hızlı yayıldığını görmek için izlenmesi gereken önemli bir şirket olarak görülüyor.
EN DEĞERLÜ ÜÇÜNCÜ ŞİRKET
Nvidia, Microsoft ve Apple'ın ardından ABD'nin en değerli üçüncü şirketi konumunda.
Hisseleri geçtiğimiz yıl yüzde 240 arttı ve piyasa değeri geçtiğimiz ay 2 milyon dolara ulaştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İnternet Haber
- Teknoloji
- Yapay Zeka