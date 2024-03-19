Nvidia'dan yeni yapay zeka çipi: 30 kat daha hızlı olacak

İNSANSI ROBOTLAR İÇİN YENİ ÇİP



Huang ayrıca insansı robotlar yaratmak için yeni bir çip serisinin ana hatlarını çizdi ve birkaç robotu sahnede kendisine katılmaya davet etti.



1993 yılında kurulan Nvidia, başlangıçta özellikle bilgisayar oyunları için grafik işleyen bilgisayar çipleri üretmesiyle tanınıyordu.

Yapay zeka devriminden çok önce, çiplerine makine öğrenimine yardımcı olduğunu söylediği özellikler eklemeye başladı ve bu yatırımlar pazar payı kazanmasına yardımcı oldu.

Artık yapay zeka destekli teknolojinin iş dünyasında ne kadar hızlı yayıldığını görmek için izlenmesi gereken önemli bir şirket olarak görülüyor.

EN DEĞERLÜ ÜÇÜNCÜ ŞİRKET



Nvidia, Microsoft ve Apple'ın ardından ABD'nin en değerli üçüncü şirketi konumunda.



Hisseleri geçtiğimiz yıl yüzde 240 arttı ve piyasa değeri geçtiğimiz ay 2 milyon dolara ulaştı.