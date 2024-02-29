Open AI ve Microsoft'a telif hakkı davası

Geçtiğimiz yılın sonlarında The New York Times (NYT), OpenAI ve Microsoft'a telif hakkı ihlali nedeniyle milyarlarca dolarlık yasal ve fiili zarardan sorumlu tutarak dava açtı.

Şirketler ayrıca çok sayıda kurgu dışı yazar tarafından telifli eserlerin kitlesel ve kasıtlı olarak çalınması iddialarıyla davalarla karşı karşıya.

OPENAI VE MICROSOFT'A ÜÇ HABER SİTESİNDEN DAVA

The Verge'ün haberine göre, üç haber sitesinin daha telif hakkı ihlali nedeniyle firmalara dava açmasıyla Microsoft ve OpenAI'ye karşı yasal talepler artmaya başladı.

The Intercept, Raw Story ve AlterNet, ChatGPT'yi haber içeriğini kelimesi kelimesine yeniden üretirken yazarın adı gibi önemli atıfları çıkarmakla suçlayan ayrı davalar açtı.

Hepsi aynı hukuk firması tarafından temsil edilen siteler, ChatGPT'nin telif hakkı materyalleri üzerinde eğitim almış olması halinde, yanıt verirken bu bilgileri iletmeyi öğrenmiş olacağını söyledi.

Haber kuruluşları davada OpenAI'nin web sitesi sahipleri için bir opt-out sistemi sunduğunu, yani şirketin potansiyel telif hakkı ihlalinden haberdar olması gerektiğini belirtiyor.

YASAL TALEPLERE KARŞI MÜŞTERİLERİNİ SAVUNACAK

Ayrıca Microsoft ve OpenAI, ürünlerinin kullanımından kaynaklanabilecek telif hakkı ihlali ile ilgili yasal taleplere karşı müşterileri savunacaklarını ve hatta ortaya çıkan masrafları ödeyeceklerini söylediler.