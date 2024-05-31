OpenAI açıkladı: Yapay zeka dezenformasyon için nasıl kullanıldı?

OpenAI şirketi yapay zeka araçlarının gizli etki operasyonları için nasıl kullanıldığına ilişkin ilk raporunu yayınladı. 39 sayfalık rapor, bir yapay zeka şirketinin yazılımının propaganda amacıyla kullanımına ilişkin en ayrıntılı açıklamalarından biri. Rapora göre Rusya, Çin, İsrail ve İran gibi devletler yapay zeka araçlarını belli konularda yanlış fikirler yaymak ve kitleleri yönlendirmek için kullanıyor.

PROPAGANDA İÇERİĞİ OLUŞTURUYOR

OpeanAI açıklamasına göre kötü niyetli aktörler, sosyal medya platformlarında propaganda içeriği oluşturup yayınlamak ve içeriklerini farklı dillere çevirmek için şirketin yapay zeka modellerini kullandı.



OpenAI, araştırmacılarının son üç ay içinde gizli etki operasyonuyla ilişkili devlet ve özel aktörlerden oluşan beş hesap bulduğunu ve yasakladığını iddia etti.

DEVLETLERİN DEZENFORMASYON YARIŞI



Rusya bulunan iki hesap, ABD, Ukrayna ve birçok Baltık ülkesini eleştiren içerik oluşturup yaydı. Operasyonlardan biri, koddaki hataları ayıklamak ve Telegram'da yayınlanacak bir bot oluşturmak için OpenAI modelini kullandı.



Çin'in nüfuz operasyonu ise İngilizce, Çince, Japonca ve Korece metinler oluşturdu ve daha sonra bu metinler Twitter ve Medium'da yayınlandı.



İranlı kullanıcılar ABD ve İsrail'e saldıran makaleler hazırladılar ve bunları İngilizce ve Fransızcaya çevirdiler.