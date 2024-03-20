OpenAI'dan yeni Sora videoları

San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAI geçtiğimz ay metinleri videolara dönüştüren yeni uygulaması Sora'yı tanıttı. Sora, ilk aşamada olası risklerin değerlendirmesi sürdürerek, sadece bir grup akademisyen, teknoloji uzmanı, tasarımcılar, sanatçılar ve sinemacılar gibi belli kişilere sunuldu.

Henüz kullanıcıların erişimine açılmamış olsa da verilen komutlardan yola çıkarak videolar üretebildiği biliniyor. OpenAI, Sora'nın oluşturduğu videoları resmi hesabından paylaştı.

İşte OpenAI'ın paylaştığı Sora ile oluşturulmuş videolar...