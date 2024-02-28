Oyunları koklayabilmenizi sağlayan  GameScent satışa çıktı

Oyunlarda koku almanızı sağlayacak yapay zeka destekli GameScent satışa sunuldu. Yeni teknoloji sayesinde oyunlardaki bazı sahnelerde belirli kokuları alabileceksiniz.

Oyunları koklayabilmenizi sağlayan  GameScent satışa çıktı

Silah veya patlama gibi kokuları alarak deneyminiz artıracak GameScent satışa sunuldu.

Smell-O-Vision'ı 21. yüzyıla taşıyan yeni cihaz, oyun sırasında "gerçek zamanlı kokular" yaymak için yapay zekayı kullanıyor.

Şu anda tüm oyun konsolları, bilgisayarlar, televizyon ve sanal gerçeklik gözlüğü ile uyumlu olan GameScent, teknolojisini kullanarak oyun sırasında gerçek zamanlı seslerden ipuçlarını işleyerek kokulara dönüştürüyor. 

BEŞ FARKLI KOKU DENEYİMİ

Altıgen şeklindeki cihazda, patlama,silah,yarışan arabalar,orman ve fırtına gibi çeşitli kokuları içerebilen kartuşlar var Ayrıca odadaki kokuları gidermek için hava temizleyici eklenmiş. Ancak kartuşlar bittiğinde yenileri almak için tekrar ücret ödemeniz gerekiyor.

YENİ KOKULAR EKLENECEK

Şirket, bu kokulara ek olarak kan, okyanus, çimen, spor arenası gibi kokuların da gelecekte ekleneceğini duyurdu.

ABD’de satışa sunulan cihaz 150 dolara satılıyor.

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