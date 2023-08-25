Oyunseverler imza topluyor: Starfield'da Türkçe dil desteği olacak mı?

Oyunseverlerin merakla beklediği Starfield oyununda Türkçe dil desteği olması için oyunseverler tarafından imza toplanıyor. Geliştirici şirket Microsoft, oyuna sonradan Arapça ve Korece dil desteği eklemişti.

Oyunseverler imza topluyor: Starfield'da Türkçe dil desteği olacak mı?

Xbox'ın yeni çıkış yapması beklenen Starfield oyununda Türkçe dil desteği olması için oyunseverler tarafından Change.org üzerinden imza toplanıyor.

Şu ana kadar 8455 kişinin imza attığı kampanyada , oyunseverlerin Arapça ve Korece taleplerine kulak verdiği, oyunun bu dilleri de destekleyeceği belirtildi.

TÜRKİYE KOŞULSUZ ONAY VERMİŞTİ

Öte yandan Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına Türkiye'nin "koşulsuz ve şartsız" olarak onay vermesinin ardından Microsoft'un yeni geliştirdiği oyunlarda Türk oyuncular için herhangi bir aksiyon almaması oyunseverler tarafında hayal kırıklığına neden oldu.

STARFIELD NE ZAMAN ÇIKACAK?

Starfield'ın Xbox ve Windows PC için 6 Eylül 2023'te çıkış yapması planlanıyor. Ancak erken erişim isteyen herkes Premium sürümü satın alıp 1 Eylül 2023 itibarıyla oyunu oynayabilecek.

Oyunseverler imza topluyor: Starfield'da Türkçe dil desteği olacak mı? - 1

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