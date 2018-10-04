İngiltere'de mikrobiyoloji alanında çalışmalar yapan bilim insanı Dr. Paul Matewele, öğrencileriyle birlikte 36 ayrı bozuk para ve banknot örneğini inceledi.

8 hafta süren çalışma kapsamında metisiline dirençli süper bakteri Staphylococcus aureus (MRSA) da dahil olmak üzere paraların 19 farklı bakteri türünü taşıdığı ortaya çıktı.

Genellikle pastörize edilmemiş süt ve yumuşak peynirlerde bulunan listeria da yine araştırma sonucuna göre paralar üzerinde yer alan bakteri türleri arasında yer alıyor.

Araştırmaya liderlik yapan Dr. Matewele, araştırmanın kendisi açısından en şaşırtıcı yanını anlatırken "Normalde, metal objeler üzerinde bu kadar bakteri türünün hayatta kalabileceğini tahmin etmezsiniz. Bakterilerin çevrelerine uyum sağlaması sonucu paralar üzerinde de hayatta kalmayı başardılar." Dr. Matewele, özellikle hastane ziyaretlerine dikkat çekerken paralar vasıtasıyla bakteri transferi riskine dikkat çekti.

Araştırmaya destek veren Money.co.uk adına konuşan Hannah Maundrell de, paraların dünyanın en tehlikeli bakterilerinden ikisine ev sahipliği yaptığını gördüklerinde şok olduklarını söyledi.

Maundrell, bu veriler ışığında nakit paranın olmadığı bir dünyaya geçişin önemine dikkat çekerken, para transferleri sonrası el yıkamanın önemli olduğunu hatırlattı.

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