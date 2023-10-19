PlayStation 5 Slim'in çıkış tarihi belli oldu (PS5 Slim ne zaman çıkacak, ne kadar olacak?)

Sony, uzun süren söylentilerin ardından PS5 Slim'i resmi olarak duyurdu.

Şirekt, yeni PS5'in yüzde 30 daha düşük hacme sahip olduğunu ve ağırlığının orijinalinden yüzde 18 ve yüzde 24 daha hafif olduğunu söyledi.

Öte yandan normal PS5 Slim ile beraber saklama alanı 825 GB'den 1 TB'ye yükseliyor.

FİYAT DEĞİŞİMİ OLMAYACAK

Fiyatta ise herhangi bir artış olmayacağı kaydedilirken, Dijital versiyonun 449.99 euro, disk oynatıcılı versiyonun ise 549.99 euro olacağı kaydedildi.

AMAZON ÖN SİPARİŞLERİ AÇTI



Amazon da dahil olmak üzere birçok e-ticaret şirketi 18 Ekim sabahından bu yana ön siparişleri açtı.

GENEL SATIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

BilBilkun'un aktardığına göre, Sony'nin yeni PS5 Slim modelini dünya genelinde 10 Kasım'da satışa sunmayı planladığı öne sürüldü.