PUBG Mobile 2.7 güncellemesi ne zaman gelecek?

PUBG Mobile oyuncuları yeni sezon güncellemesinin ne zaman geleceğini merak ediyor.



Tencent Games ve Krafton tarafından geliştirilen oyuna yapılacak güncellemeyle birlikte iyileştirmeler ve yeni özellikler eklenecek.



Güncellemenin sorunsuz bir şekilde indirilmesi için ağ ortamına ve cihazda yeterli alanın olup olmamasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.



PUBG MOBİLE 2.7 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?



PUBG Mobile 2.7 güncellemesi 11 Temmuz saat 11:00'de yayınlanacak.



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