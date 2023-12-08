PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası (PMGC) 2023 ne zaman, saat kaçta ve nerede? (PMGC etkinlik takvimi)

2023 PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası finallerine bu yıl Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayacak olan PMGC 2023, 10 Aralık tarihine kadar devam edecek. Peki, PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası (PMGC) 2023 ne zaman, saat kaçta?



PMGC 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası (PMGC) 2023 bu yıl Türkiye'de dünyanın en iyi PUBG MOBILE takımını belirleyecek.



PMGC 2023 şampiyonu 8-9-10 Aralık tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda belli olacak. Maçlar saat 15.00'da başlayacak.



3 MİLYON DOLAR ÖDÜL HAVUZU



PUBG MOBILE, Cumhuriyet’in 100. yılının kutlandığı 2023 yılında Türkiye'de dev bir espor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor.



Mobil esporun zirvesi olarak kabul edilen ve en büyük espor organizasyonlarından biri olan 2023 PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası’nın finallerine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapacak.



Son şampiyonun Türk takımı S2G Esports olduğu turnuvada dünyanın en iyi 16 PUBG MOBILE takımı bu sene de kıyasıya mücadele edecek. 3 milyon dolar ödül havuzu bulunan turnuva, Türkiye esporu için önemli bir dönüm noktası olacak.

PMGC 2023 ETKİNLİK TAKVİMİ



Program:



8 Aralık Cuma:



12.00 – Kapı Açılışı



14.00 – Açılış Töreni/Ön Gösteri



15.00 – Maçlar



19.30 – Kapanış Gösterisi: Ceza Konseri



9 Aralık Cumartesi:



12.00 – Kapı Açılışı



13.45 – Açılış Töreni/Ön Gösteri: Ece Seçkin Konseri



15.00 – Maçlar



19.00 – Kapanış



10 Aralık Pazar:



12.00 – Kapı Açılışı



13.45 – Açılış Töreni/Ön Gösteri: Hadise Konseri



15.00 – Maçlar



19.00 – Ödül Töreni