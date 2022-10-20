PUBG Mobile'da bir ilk! Galata Kulesi oyuna ekleniyor

Dünyanın en çok oynanan mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, yeni bir güncelleme ile Galata Kulesi'nin 20 Ekim'de oyuna ekleneceğini duyurdu.

Üstelik Erangel haritasına eklenmesi ile dünyanın dört bir yanındaki oyun severlerin Türkiye ve İstanbul'un simgelerinden biri olan Galata Kulesi'ni görmesi sağlanacak.



Oyunun en ikonik ve sevilen haritalarından Erangel'e eklenen Galata Kulesi ile PUBG MOBILE'a yepyeni dinamikler de geliyor.

"TÜRKİYE'NİN TANITIMINA BÜYÜK BİR KATKI"

29 Ekim kutlamaları kapsamında gelecek bu yenilik aynı zamanda birçok ödüllü etkinliğin de başlangıcı anlamına geliyor. Oyuncular, etkinlik için özel hazırlanan oyun içi sayfaya girerek ödüllerin sahibi olabilecek.



Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, "Bugüne kadar yerel pazarda öncelik verdiğimiz lokalizasyon çalışmalarını şimdi bir üst noktaya taşıyor ve bu kez kültürel bir değerimiz olan Galata Kulesini tüm dünyaya tanıtıyoruz. Galata Kulesi'nin PUBG MOBILE'da yükselecek olmasından dolayı gururluyuz. PUBG MOBILE olarak ülkemizin tanıtımına da katkıda bulunacak bu gelişmeyi bir başlangıç olarak görüyor, oyunseverleri önümüzdeki dönemlerde de yeni sürprizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.