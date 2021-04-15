Rakuten ile Chiliz ortak olduğunu açıkladı (Rakuten nedir?)

Blockchain şirketi Chiliz, Japonya merkezli bir elektronik ticaret şirketi Rakuten ile ortaklık kurdu.

Ortaklık kapsamında FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Atlético de Madrid, AS Roma, Galatasaray ve AC Milan için üretilmiş olan taraftar tokenlarını desteklemeye başladı.

Yapılan anlaşmayla Barcelona'nın da bir süredir forma sponsoru olan Rakuten müşterileri, Rakuten puanlarını Chiliz’in geliştirdiği taraftar tokenlarına dönüştürebilecek. Müşteriler, Rakuten puanları ile hediye kartı, e-kitap, film bileti alabilecek.

BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

