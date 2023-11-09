Resident Evil 4'ün Apple cihazlar için çıkış tarihi belli oldu

2005'in hayatta kalma korku klasiğinin yeniden yapımı Evrensel Satın Alma desteğine sahip olacak, böylece iPhone, iPad ve Mac'te oynamak için yalnızca bir kez satın almanız yeterli olacak.

ÇAPRAZ İLERLEME ÖZELLİĞİ

Öte yandan çapraz ilerleme özelliği sayesinde iMacveya MacBook üzerinde oyunun son kaydedilen bölümünden iPhone veya iPad üzerinden açılarak oynamaya devam edilebilecek.

Geliştirici şirket, satın almaya karar vermeden önce oyunun demosunu ücretsiz olarak deneyimleme şansı sunuyor.

Böylelike Resident Evil 4'ün satın alınması düşünülen cihazda nasıl çalıştığı görülecek.

Resident Evil 4'ün cihazınızda ne kadar iyi çalıştığını görme ve iPhone ve iPad'deki dokunmatik kontrollerin sizin için uygun olup olmadığını anlama şansı verecektir, ancak kontrol cihazı desteği de vardır. İsterseniz Mac'te klavye ve fare kullanarak da oynayabileceksiniz.



Apple son zamanlarda yüksek profilli oyunları cihazlarına getirmeye biraz daha fazla odaklanıyor.

STRAY ARALIK AYINDA MAC'E GELİYOR

Resident Evil Village iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve Apple Silikon destekli iPad'lerde de mevcutken, bu hafta 2022 yapımı Stray'in Aralık ayında Mac'e geleceği ortaya çıktı.

Assassin's Creed Mirage ve Death Stranding de önümüzdeki aylarda Apple cihazlarına gelmesi planlanan diğer oyunlar arasında yer alıyor.