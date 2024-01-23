Riot Games çalışanlarının yüzde 11'ini işten çıkarıyor

Riot Games çalışanlarının yüzde 11'ini oluşturan 530 kişiyi işten çıkaracğaını duyurdu.
Los Angeles merkezli Riot, işten çıkarmalarda en büyük etkiyi çekirdek geliştirme ekibi dışındaki ekiplerin göreceğini söyledi.
Çevrimiçi oyun şirketi League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics ve Wild Rift gibi canlı oyun portföyüne odaklanacağını söylüyor.
Riot Games, oyun sektöründe işten çıkarma adımını atan son şirket şirket.
Geçtiğimiz yıl Amazon ve TikTok'un sahibi ByteDance oyun bölümlerini küçültürken, Fortnite yapımcısı Epic Games, Assassin's Creed geliştiricisi Ubisoft ve Pokemon Go yaratıcısı Niantic işten çıkarmalar gerçekleştireceğini duyurmuştu.
PANDEMİDE GENİŞLEYEN OYUN SEKTÖRÜNDE GERİLEME
Sektördeki yeni işten çıkarmaların bir nedeni de 2020 yılında salgının başlangıcında yaşanan toplu işe alımlar.
Riot Games, son birkaç yılda "çalışan sayısının iki katından fazla arttığını" söyledi.
Dünya çapında karantina sona erdiğinde satışlar yavaşlamaya başladı. Müşteriler ayrıca yüksek enflasyon nedeniyle pahalı oyunları satın almaktan kaçınıyor veya daha az oyuna bağlı kalıyor.
Riot, Riot Forge kapsamında yeni oyun geliştirmeyi durduracak ve Legends of Runeterra'da umduğu kadar iyi performans göstermediğini söylediği bazı özellikleri kaldıracak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Teknoloji
- Oyun
- Bilgisayar