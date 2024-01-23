Riot Games çalışanlarının yüzde 11'ini işten çıkarıyor

PANDEMİDE GENİŞLEYEN OYUN SEKTÖRÜNDE GERİLEME



Sektördeki yeni işten çıkarmaların bir nedeni de 2020 yılında salgının başlangıcında yaşanan toplu işe alımlar.



Riot Games, son birkaç yılda "çalışan sayısının iki katından fazla arttığını" söyledi.



Dünya çapında karantina sona erdiğinde satışlar yavaşlamaya başladı. Müşteriler ayrıca yüksek enflasyon nedeniyle pahalı oyunları satın almaktan kaçınıyor veya daha az oyuna bağlı kalıyor.



Riot, Riot Forge kapsamında yeni oyun geliştirmeyi durduracak ve Legends of Runeterra'da umduğu kadar iyi performans göstermediğini söylediği bazı özellikleri kaldıracak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin