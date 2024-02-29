Rockstar Games, GTA 6 için çalışanlarının 5 gün ofise dönmesini istiyor

Rockstar Games, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Grand Theft Auto 6'nın resmi fragmanını YouTube kanalından yayınladı ve çıkış için tarih verdi.

UZAKTAN ÇALIŞMASINI İSTEMİYOR

Yapımcı şirket 2025 yılında çıkış yapacağını duyurduğu GTA 6'nın son geliştirme aşamaları için çalışanlarının Nisan ayından itibaren uzuaktan çalışmasını istemiyor.

Şirket, merakla beklenen GTA serisinin son geliştirme aşamaları için çalışanlarının haftada 5 gün ofise gelmelerini istiyor.

Bloomberg tarafından incelenen Çarşamba günü personele gönderilen bir e-postada Rockstar Yayıncılık Başkanı Jenn Kolbe, kararın verimlilik ve güvenlik nedenleriyle alındığını söyledi.



ÇEŞİTLİ GÜVENLİK İHLALLERİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Şirket, bu süreçte yeni Grand Theft Auto'nun ilk görüntülerinin ve Aralık ayında sızan ilk fragmanın büyük bir dökümü de dahil olmak üzere çeşitli güvenlik ihlalleriyle karşı karşıya kalmıştı.

Rockstar'ın GTA 6'nın resmi olarak çıkış yapmadan yeni bir sızıntı olmasını istemediği de göz önünde bulundurularak bu kararın alındığı tahmin ediliyor.

Kolbe, şirketin yüz yüze çalışmanın somut faydalarını da gördüğünü yazdı.

Kolbe, "Bu değişiklikleri şimdi yapmak, bizi bir sonraki Grand Theft Auto'yu, oyunun ölçeğine ve hırsına uygun bir yayıncılık yol haritasıyla birlikte, ihtiyaç duyduğunu bildiğimiz kalite seviyesinde sunmak için en iyi konuma getiriyor" diye yazdı.



KARAR TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Sektörün değişkenliği ve merkezi bir işgücüne sahip olmaması nedeniyle bu konu özellikle video oyunu çalışanları arasında tartışmalara yol açtı.

Insomniac Games'in Marvel's Spider-Man 2'si gibi 2023'ün en büyük video oyunu hitlerinin çoğu uzaktan geliştirildi.

"HAFTADA 100 SAAT ÇALIŞIYORDUK"



Rockstar Games'in 2018 yılında oyuncularla buluşturduğu Red Dead Redemption 2'yi geliştirirken çalışanlarının haftada 100 saat çalıştırdığı öğrenilmiş ve şirket birçok oyunsever tarafından tepki görmüştü.

Grand Theft Auto'nun yazarı ve 2020 yılında Rockstar Games'den ayrılan Dan Houser, "RDR 2'yi geliştirirken bazen haftada 100 saat çalışıyorduk. Oyunda 300 binden fazla animasyon ve 500 bin diyalog satırı bulunuyordu." diye konuşmuştu.



Houser bu açıklamaları için üç kişilik bir ekipten bahsettiğini ve şirketin başka çalışanlarından bu beklentide olmadığını da belirtti.



Oyunseverler ise zorlu çalışma koşullarını öğrenmesinin ardından Rockstar Games'e ciddi tepkiler göstermişti.