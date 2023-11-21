Rockstar Games, GTA 6'nın önemli bir özelliğini rafa kaldırdı

Rockstar Games'in incisi Grand Theft Auto 6, geçtiğimiz haftalarda geliştirici şirket tarafından resmi olarak duyuruldu.



Geliştirici şirket Aralık ayında GTA 6'nın resmi bir fragmanını yayınlayacağını da açıkladı.

GELİŞMİŞ HAVA DURUMU ÖZELLİĞİ

Yeni bir söylentiye göre Rockstar Games, geliştirme sürecinde GTA 6'dan önemli bir yeni özelliği çıkardı.

Rockstar Games'in daha önce hiçbir oyunda görülmemiş bir hava durumu sistemi uygulayacağı iddia ediliyordu.

Bu sistem sayesinde oyun içerisinde kasırga, hortum gibi aşırı hava olaylarının da olması bekleniyordu.

Ancak Rockstar Universe, yapımcı şirketin gelişmiş hava durumu özelliğini rafa kaldırdığını belirtti.

"TEKNİK SINIRLAMALAR OLABİLİR"

Rockstar Universe, "Kasırga ve hortumları istediklerini duydum, neden rafa kaldırdıklarını bilmiyorum. Teknik sınırlamalar olabilir, başka bir şey olabilir." ifadelerini kullandı.

Aralık ayının ilk haftasında resmi fragmanı yayınlanacak GTA 6'nın şu ana kadar 2 milyar dolarlık maliyetle en büyük eğlence yapımı olacağı biliniyor.

Öte yandan oyunun ilk olarak yalnızca PlayStation'a mı yoksa tüm platformlarda mı satışa çıkacağı ise merak konusu.