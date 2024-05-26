YouTube'a ıslık çalarak ve mırıldanarak şarkı bulma özelliği geldi

YouTube, Music uygulamasına yeni bir özellik kazandırdı. Kullanıcılar artık mırıldanarak, ıslık çalarak veya söyleyerek şarkıları bulabilecek. Ancak bu özelliği ilk olarak Android kullanıcıları deneyimleyecek.

YouTube'a ıslık çalarak ve mırıldanarak şarkı bulma özelliği geldi

YouTube, Music uygulamasına yeni bir özellik kazandırdı.

The Verge'ün haberine göre, video ve müzik paylaşım platformunun kullanıcıların mırıldanarak, ıslık çalarak ve söyleyerek şarkıları bulabileceklerini belirtti.

Ancak bu özelliği ilk olarak Android kullanıcılarının deneyimleyebileceği kaydedildi.

YouTube'a ıslık çalarak ve mırıldanarak şarkı bulma özelliği geldi - 1

Android cihaza sahip kullanıcılar, bu yeni özelliği kullanmak için uygulamanın arama çubuğunun yanında yer alan mikrofon simgesinin sağındaki ses işaretine dokunarak deneyimleyebilir.

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