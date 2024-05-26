YouTube'a ıslık çalarak ve mırıldanarak şarkı bulma özelliği geldi

YouTube, Music uygulamasına yeni bir özellik kazandırdı.

The Verge'ün haberine göre, video ve müzik paylaşım platformunun kullanıcıların mırıldanarak, ıslık çalarak ve söyleyerek şarkıları bulabileceklerini belirtti.

Ancak bu özelliği ilk olarak Android kullanıcılarının deneyimleyebileceği kaydedildi.