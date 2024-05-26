Scarlett Johansson, OpenAI'ı sorgulamak için hukuk müşaviri tuttu

OpenAI, kullanıcıların Scarlett Johansson'un "Her" filmindeki yapay zekaya benzediğini fark etmelerinin ardından, GPT-4o modelindeki Sky adlı sesini kaldırırken, Johansson, konuyla ilgili bir hukuk müşaviri tuttuğunu açıkladı.

Scarlett Johansson, OpenAI'ı sorgulamak için hukuk müşaviri tuttu

OpenAI bu hafta yeni GPT-4o modeli tarafından kullanılan seslerden biri olan Sky'ı, kullanıcıların Scarlett Johansson'un "Her" filmindeki yapay zeka karakterine benzediğini fark etmelerinin ardından kaldırdığını duyurmuştu.

HUKUK MÜŞAVİRİ TUTTUĞUNU AÇIKLADI

Johansson, sesin nasıl geliştirildiğini sorgulamak üzere bir hukuk müşaviri tuttuğunu belirten bir açıklama yayınladı.

Şirket sesin Johansson'a ait olmadığını iddia etse de, oyuncu OpenAI'nin daha önce modelin sesini kullanma konusunda kendisiyle temasa geçtiğini söyledi.

ChatGPT, Scarlett Johansson'a benzetilen sesi kaldırıyor

ChatGPT, Scarlett Johansson'a benzetilen sesi kaldırıyor

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