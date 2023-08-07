Rockstar Games'den açıklama: Red Dead Redemption Remastered'ın çıkış tarihi

Rockstar Games'in ses getiren serisi Red Dead Redemption'ın ilk oyunu için bir Remastered versiyonunu yayınlama hazırlığında.



Geliştirici şirketin, 2010 yılında piyasaya sürülen oyunun iyileştirilmiş versiyonunun Nintendo Switch ve PlayStation 4 kullanıcıları için dijital olarak yeniden piyasaya süreceği kaydedildi.

ÇIKIŞ TARİHİ VE HANGİ PLATFORMLARDA OLACAĞI BELLİ OLDU

Rockstar Games tarafından yapılan açıklamaya göre, Red Dead Redemption Remastered'ın 17 Ağustos 2023'te Nintendo Switch ve PlayStation 4 konsolları için dijital olarak satışa sunulacağı belirtildi. Öte yandan oyunun CD sürümünün ise 13 Ekim'de çıkış yapması planlanıyor.



Red Dead Redemption'ın Nintendo eShop ve PlayStation Store sürümlerinin fiyatı 49,99 dolar olacak. Rockstar fiziksel sürümler için ise fiyat açıklamadı.



Red Dead Redemption'ın yeniden sürümü, zombileri Red Dead dünyasına getiren Undead Nightmare genişleme paketini ve oyunun "Game of the Year" sürümündeki bonus içeriklerini içerecek. Çok oyunculu oyun dahil edilmeyecek.

PS5'TE OYNANABİLECEK Mİ?



Red Dead Redemption'ın PS4 sürümü, geriye dönük uyumluluk sayesinde PlayStation 5'te de oynanabilecek.

RED DEAD REDEMPTİON'IN KONUSU



Rockstar'ın Western oyunu, eski bir kanun kaçağı ve çete üyesi olan John Marston'ın, ABD hükümeti tarafından eski çete arkadaşlarının izini sürmesi için bir göreve zorlanmasını anlatıyor. Marston'ın Amerikan sınırlarının kapanması fonunda geçen yolculuğunun hikayesi nispeten ayakları yere basan ve ciddi olsa da, Rockstar Red Dead Redemption'ı oyunun ürkütücü genişleme paketi Undead Nightmare için çok daha farklı bir yöne taşıdı.



23 MİLYONDAN FAZLA KOPYA SATTI



Red Dead Redemption ilk olarak 2010 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürülmüştü. Oyun eleştirel ve ticari anlamda gişe rekorları kırmış, çok sayıda yılın oyunu ödülü kazanmış ve ömrü boyunca 23 milyondan fazla kopya satmıştır.

SERİNİN İKİNCİSİ İSE 53 MİLYON SATTI



Rockstar Games 2018'de Red Dead Redemption 2 adında bir devam oyunu yayınladı ve bu oyun 53 milyon adet satarak daha da başarılı oldu.

