Rockstar Games'den GTA 6 açıklaması: Resmi fragman tarihi belli oldu

Rockstar Games, Grand Theft Auto 6'nın resmi fragmanını Aralık ayının başlarında yayınlayacaklarını duyurdu. Öte yandan yapımcı şirketin oyunun maliyetine 2 milyar dolar harcadığı öne sürüldü.

Rockstar Games'den GTA 6 açıklaması: Resmi fragman tarihi belli oldu

Take - Two Interactive'in Rockstar Games'in 25. yılına özel GTA 6'nın resmi duyurusunu ve gelecek ay resmi olarak bir fragmanını yayınlayacağı öne sürülmüştü.

ROCKSTAR GAMES'TEN GTA 6 AÇIKLAMASI GELDİ

Rockstar Games'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Gelecek ay Rockstar Games'in 25. yılını kutluyoruz. Aralık ayı başlarında yeni Grand Theft Auto'nun (GTA 6) ilk fragmanını yayınlayacağımızı size duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz."

Rockstar Games'den GTA 6 açıklaması: Resmi fragman tarihi belli oldu - 1

1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA GELİR ELDE ETMESİ BEKLENİYOR

Grand Theft Auto 5 çıkış yaptıktan 3 gün sonra 1 milyar doların üzerinde bir gelir elde etmişti.

Buna göre GTA 6'nın çıkış yaptıktan sonra 1 hafta içerisinde 1 milyar dolardan fazla bir gelir elde etmesi bekleniyor.

MALİYETİ 2 MİLYAR DOLAR

GTA 6'nın yapım maliyetinin 2 milyar dolar olduğu öne sürüldü.

Bu rakamla birlikte GTA 6, en pahalı eğlence ürünü olacak.

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