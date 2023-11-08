Rockstar Games'den GTA 6 açıklaması: Resmi fragman tarihi belli oldu

Take - Two Interactive'in Rockstar Games'in 25. yılına özel GTA 6'nın resmi duyurusunu ve gelecek ay resmi olarak bir fragmanını yayınlayacağı öne sürülmüştü.
ROCKSTAR GAMES'TEN GTA 6 AÇIKLAMASI GELDİ
Rockstar Games'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı;
"Gelecek ay Rockstar Games'in 25. yılını kutluyoruz. Aralık ayı başlarında yeni Grand Theft Auto'nun (GTA 6) ilk fragmanını yayınlayacağımızı size duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz."
1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA GELİR ELDE ETMESİ BEKLENİYOR
Grand Theft Auto 5 çıkış yaptıktan 3 gün sonra 1 milyar doların üzerinde bir gelir elde etmişti.
Buna göre GTA 6'nın çıkış yaptıktan sonra 1 hafta içerisinde 1 milyar dolardan fazla bir gelir elde etmesi bekleniyor.
MALİYETİ 2 MİLYAR DOLAR
GTA 6'nın yapım maliyetinin 2 milyar dolar olduğu öne sürüldü.
Bu rakamla birlikte GTA 6, en pahalı eğlence ürünü olacak.
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