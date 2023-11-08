Rockstar Games'den GTA 6 açıklaması: Resmi fragman tarihi belli oldu

1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA GELİR ELDE ETMESİ BEKLENİYOR



Grand Theft Auto 5 çıkış yaptıktan 3 gün sonra 1 milyar doların üzerinde bir gelir elde etmişti.



Buna göre GTA 6'nın çıkış yaptıktan sonra 1 hafta içerisinde 1 milyar dolardan fazla bir gelir elde etmesi bekleniyor.

MALİYETİ 2 MİLYAR DOLAR

GTA 6'nın yapım maliyetinin 2 milyar dolar olduğu öne sürüldü.

Bu rakamla birlikte GTA 6, en pahalı eğlence ürünü olacak.