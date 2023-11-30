Sam Altman yeniden ChatGPT'nin başına geçti: Microsoft gözlemci atayacak

Geçtiğimiz haftalarda Silikon Vadisi'nde bir kriz yaşandı.



ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinde CEO Sam Altman, yönetim kurulu kararıyla görevinden alındı.

Bu kararın ardından yönetim kurulu üyesi Greg Brockman istifasını sunarak Altman ile birlikte Microsoft'ta çalışmaya başladı.



Ancak OpenAI çalışanlarının yaklaşık yüzde 95'i şirketin yönetim kurulunu istifa edip Microsoft'a çalışmaya başlamakla tehdit ettiği bir dilekçeye imza attı.



Bu gelişmelerin ardından OpenAI verdiği karardan geri dönerek Sam Altman'ın görevine iade edildiğini açıkladı.



YENİ YÖNETİM KURULU İLE GÖREVE BAŞLADI



CEO'luk görevine tekrardan başlayan Sam Altman'ın OpenAI'de yönetim kurulunda değişiklikler olduğu kaydedildi.



OpenAI kurucu ortağı ve baş bilim adamı Ilya Sutskever, Altman'ın görevden alınmasına öncülük ettiği iddia edilen eski bir yönetim kurulu üyesiydi.



Yönetici daha sonra "yönetim kurulunun eylemlerine katıldığım için derin pişmanlık duyduğunu açıkça itiraf etti ve o zamandan beri Altman'ın CEO olarak geri dönmesini desteklediğini dile getirdi.



Altman açık mesajında "ona karşı hiçbir kötü niyet beslemiyorum" dedi ve ekibinin Sutskever'in OpenAI'deki çalışmalarına devam etmesine izin vermenin bir yolunu bulduğunu belirtti.



Aynı resmi duyuruda, OpenAI'nin yeni Başkanı Taylor, şirketin "yönetişim yapısını geliştireceğini" ve kuruluşun istikrarı için "son olayların gözden geçirilmesini denetlemek üzere bağımsız bir Yönetim Kurulu komitesi" oluşturacağını garanti etti.

MICROSOFT GÖZLEMCİ ATAYACAK



Öte yandan OpenAI şirketinin ortağı Microsoft'un da belirleyeceği bir ismin, şirketin yönetimi için söz hakkına sahip olmasa da gözlemcilik yapacağı kaydedildi.