Sam Altman'dan GPT-5 sinyalleri: "İnanılmaz yeni bir model çıkaracağız"

Yapay zeka şirketi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, yeni GPT modelinin geleceğini açıkladı.

Altman, Lex Fridman'in podcast'indeki son röportajında bu yıl inanılmaz yeni bir modelin geleceğini söyledi ancak GPT 5 olarak adlandırılacağını dair kesin bir ifade kullanmadı.

GPT-5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sam Altman GPT-5 ne zaman çıkıyor sorusuna "Bu yıl harika bir yeni model çıkaracağız. Adını ne koyacağımızı bilmiyorum." diye yanıt verdi.

Altman ayrıca OpenAI'nin yeni modeli "önümüzdeki aylarda" yayınlamasını beklediğini söyledi ancak "Önce yayınlamamız gereken pek çok başka önemli şey var" dedi.

"DAHA AKILLI OLMASI BENİ HEYECANLANDIRIYOR"

Altman, GPT-4'ten GPT-5'e geçişte hangi özellikler için heyecan duyduğu sorulduğunda, "Daha akıllı olması beni heyecanlandırıyor. Biliyorum bu kulağa kolaycı bir cevap gibi geliyor ama bence gerçekten özel olan şey, bir alanda daha iyi olurken diğer alanlarda daha kötü olması değil. Her alanda daha iyiye gidiyor. Bu bence süper bir şey." diye konuştu.