Sam Altman'dan nükleer füzyon çağrısı: "Yapay zekanın enerji ihtiyacı olacak"

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, yeni nesil yapay zekanın sınırsız bir güç kaynağına ihtiyaç duyacağını söyledi.

"İNSAN ZEKASINI AŞAN BİR SEVİYEYE ULAŞACAK"

Sam Altman, gelecekteki yapay zekanın yetenekleri geliştikçe ve insan zekasını aşan bir seviyeye ulaşacağını ve bunun için büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyacağını söyledi.

NÜKLEER FÜZYON ENERJİSİNE İHTİYAÇ VAR

Altman'a göre bunu karşılayabilecek tek güç kaynağı, enerji üretmek için Güneş'te meydana gelen doğal reaksiyonları taklit eden nükleer füzyondur.

Bilim insanları, son yıllarda her ne kadar büyük atılımlar yaşansa da füzyon gücüne ulaşmaya yıllar olduğunu belirtti.

GELECEĞİN PARA BİRİMİ

Altman, bilgi işlem gücünün geleceğin para birimi olacağına ve dünyadaki en değerli emtia haline geleceğine inandığını söyledi.

Gelecekte yapay zekanın tüketeceği enerjiye değinen Sam Altman, "Enerji en zor kısım. Veri merkezleri inşa etmek de zor, tedarik zinciri zor ve tabii ki yeterince çip üretmek de zor. Ancak işlerin gittiği yer burası gibi görünüyor. Şu anda düşünmesi bile zor olan bir miktarda bilgi işlem isteyeceğiz." diye konuştu

NÜKLEER FÜZYON ŞART

Altman, nükleer füzyonun, yeni nesil yapay zeka geliştirmek için gerekli hesaplama gücünü sağlayacak enerji bulmacasını çözmek için temel olduğunu söyledi.

OPENAI KURUCU ORTAĞINDAN NÜKLEER FÜZYON YATIRIMI

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre net değeri yaklaşık 2 milyar dolar olan OpenAI kurucu ortağı, Helion Energy adlı ABD merkezli bir nükleer füzyon firmasına kişisel olarak 375 milyon dolar yatırım yaptı.

Şirket, 2028 yılına kadar yeni nesil teknolojiyi kullanarak ticari ölçekte elektrik üretmeyi hedefliyor. Helion Energy ayrıca Microsoft'tan nükleer füzyon enerjisi için bir satın alma anlaşması imzaladı dünyanın bu türden ilk anlaşması.

Altman, "Bence Helion en iyi işi yapıyor. Ama şu anda füzyon için bir yarış olması adına mutluyum." diye konuşmasını bitirdi.