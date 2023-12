Samsung Electronics, CES® 2024 Ödüllerinde "Geleceği Yeniden Keşfeden Şirket" seçildi

Samsung Electronics, farklı kategorilerdeki en yeni teknolojik ürünleriyle birçok CES® 2024 İnovasyon Ödülüne layık görüldü.

Samsung’un aldığı ödüller, şirketin geleceği yeniden hayal eden ürün ve hizmetler geliştirme konusundaki kararlılığının Tüketici Teknolojileri Derneği (Consumer Technology Association)® tarafından da onaylandığı anlamına geliyor. Ödüller aynı zamanda, Samsung’un daha akıllı ve sürdürülebilir bir dünya vizyonunu geliştireceğinin, önümüzdeki yıl daha da çarpıcı inovasyonlar sunacağının ve gelecekteki birçok olumlu gelişmenin habercisi niteliğinde.



Samsung; Mobil, TV, Ses, Projektörler, Monitörler ve Ev Aletleri dahil olmak üzere çeşitli ürün kategorilerinde ödüller aldı. Bu başarı, katlanabilir akıllı telefonlarda çığır açan gelişmeler sunmaktan daha sürdürülebilir bir yaşama yardımcı olmaya kadar, Samsung’un teknoloji ve inovasyonun sınırlarını zorladığını ve tüketicilere daha bağlantılı, kişiye özel ve kullanıcı odaklı deneyimler sunduğunu gösteriyor.



Dünyanın en büyük ve en etkili teknoloji etkinliklerinden biri olan CES® 2024 9-12 Ocak tarihleri arasında Las Vegas, Nevada'da gerçekleştirilecek. Etkinlik öncesinde belirlenen CES® 2024 İnovasyon Ödülleri arasında Samsung’un aldığı ödüller arasında öne çıkanlar şöyle:



Galaxy Z Fold5’e 2 ayrı kategoride ödül: Dijital Görüntüleme/Fotoğrafçılık ve Mobil Cihazlar, Aksesuarlar ve Uygulamalar Kategorisi



Yeniden tasarlanan menteşe modülü Flex Hinge sayesinde şimdiye kadarki en ince Galaxy Fold tasarımını sunan Samsung Galaxy Z Fold5, profesyonel düzeyde kamera özellikleri, eskiye göre daha güçlü ve daha akıllı performansıyla etkileyici bir katlanabilir cihaz deneyimi yaşatıyor.



Galaxy Z Fold5, hem açıkken hem de kapalıyken, iş uygulamaları ve oyunlar için etkin bir yardımcı olarak kendini gösteriyor. Kolaylaştırılmış Çoklu Pencere deneyimiyle notlar ve takvim arasında geçiş yapılabiliyor. Görev Çubuğu ile PC benzeri bir deneyim sunan Galaxy Z Fold5, FlexCam özelliğiyle yaratıcı açılardan dokunmadan fotoğraf çekilmesine de imkan tanıyor.



Galaxy Watch6 Serisi: Fitness ve Spor Kategorisi



Yeni Galaxy Watch6 ve Galaxy Watch6 Classic, daha fazla bilgiyle zenginleştirilmiş daha sağlıklı bir yaşam için kişisel sağlık rehberliği, amaca hizmet eden bir tasarım ve tümüne bilekten erişilebilen gelişmiş mobil deneyimler sunuyor.



Gelişmiş sağlık takibini ve fitness araçlarını daha geniş kitlelere sunma taahhüdünü yerine getiren Galaxy Watch6 serisi, uyku ve fitness koçluğundan beslenme bilgileri vermeye kadar kapsamlı sağlık özelliklerine ve güçlü performansa sahip. Kullanıcıların kendi sağlık durumunu anlamasına ve harekete geçmesine yardımcı olmak için yeni ve kullanışlı yollar sunmak, Samsung'un felsefesinin bir parçasnı oluşturuyor.

Galaxy Buds FE: Kulaklıklar ve Kişisel Ses Kategorisi



Samsung Electronics, Galaxy FE cihazlarıyla kullanıcıya daha uygun fiyata akıllı özellikler sunuyor. Galaxy Buds FE, en yeni Galaxy inovasyonlarını daha iyi fiyata sunarak bu geleneği sürdürüyor.

Galaxy Buds FE deneyimi, güçlü bas seslerinin yanı sıra gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ile daha net aramaları mümkün kılıyor. Galaxy Buds FE, ergonomik tasarımıyla ve farklı boyutlardaki kulaklık ve kanat uçlarıyla, rahat bir kullanım sunuyor. Uygun fiyatının yanında, günlük kullanımda akıllı telefon, tablet, PC ve hatta TV dahil olmak üzere diğer Samsung cihazlarıyla eşleşiyor.



Samsung Sağlık: Mobil Cihazlar, Aksesuarlar ve Uygulamalar Kategorisi



Samsung, kullanıcıların yaşamını iyileştiren inovasyonlarla donatılmış yeni araçlar sunma taahhüdünü sürdürüyor. Samsung Health ile kullanıcılar, daha önce hiç olmadığı kadar zengin içerikli sağlıklı yaşam bilgileri sunan Galaxy Watch serisindeki yeni sağlık özelliklerinden yararlanabiliyor.



Samsung Health, daha sağlıklı yaşam için, kullanıcı koşularının gerçek zamanlı analizi, her zaman devrede olan güvenlik özellikleri ve kullanıcıya özel uyku koçluğunun da dahil olduğu kişiselleştirilmiş, sezgisel bir sağlık deneyimi sunuyor. Kullanıcının sağlıklı yaşam hedefleri ne olursa olsun, Samsung Health’in ayrıntılı ve hayata geçirilebilir bilgileri bu hedeflere ulaşmaya yardımcı olmak için geliştirildi.



Samsung Food: Yapay Zeka Kategorisi



Kısa zaman önce tanıtılan Samsung Food, kullanıcıların Samsung uygulamalarından, akıllı ev aletlerinden ve cihazlarından elde ettiği faydaları optimize eden gelişmiş yapay zeka teknolojilerini kullanıyor. Uygulama, Samsung'un son teknoloji ürünü Food AI tarafından destekleniyor ve Samsung SmartThings özellikli Cooking ve Samsung Family Hub+ buzdolaplarıyla çalışıyor. Öne çıkan özellikler arasında kullanıcının beslenme hedeflerine ve aktivite seviyelerine göre kişiselleştirilmiş tarif önerileri sunmak ve kullanıcıların tariflerini, ipuçlarını paylaşabileceği çeşitli yemek pişirme topluluklarına erişim imkanı sağlamak yer alıyor.



SmartThings Energy: Akıllı Ev Kategorisi



SmartThings Energy, kullanıcıların, karbon ayak izlerini daha iyi kontrol etmesini ve aylık enerji faturalarını düşürmesini destekliyor. Bağlı cihazların enerji kullanımını takip eden ve tüketimi azaltmak üzere çalışma yöntemlerini otomatik olarak optimize eden Yapay Zeka Enerji Modu’nun yanında (AI Energy Mode), yeni Karbon Yoğunluğu Farkındalığı özelliği, bölgedeki enerji üretimi ve karbon yoğunluğu hakkında bilgiler veriyor. SmartThings Energy ayrıca, Demand Response programlarına kayıtlı cihazları otomatik ayarlıyor ve kullanıcıların yüksek enerji tüketimi dönemlerinde tasarruf etmesine yardımcı oluyor.



Less Microfiber™ Filtre: Sürdürülebilirlik Kategorisi



Çamaşır yıkama programlarında mikrofiber salınımını azaltabilen harici bir çamaşır makinesi filtresi olan Less Microfiber™ Filtre ile haftada dört kez çamaşır yıkamak, yılda sekiz adet 500 ml'lik plastik şişeye eşdeğer mikrofiber miktarını azaltabiliyor1. Dahili Wi-Fi özelliğiyle, kullanıcılar SmartThings uygulaması üzerinden filtrenin durumunu kontrol edebiliyor, filtre temizliği veya değişimi için uyarılar alabiliyor.



Exynos Connect U100: Gömülü Teknolojiler Kategorisi



Mobil, otomotiv ve IoT (nesnelerin interneti) cihazlarına son derece hassas mesafe ve konum bilgileri sağlayan ultra geniş bant (UWB) çözümü olan Samsung Exynos Connect U100, Gömülü Teknolojiler kategorisinde ödül aldı. Hem varış zamanı (ToA) hem de 3D varış açısı (AoA) ölçümlerini kullanan Exynos Connect U100, tek haneli santimetre doğruluğu ve beş derecenin altında hassasiyetle çalışıyor. Bu da Samsung Exynos Connect U100 çözümünü özellikle zorlu iç mekanlarda konum takibinin yanı sıra hareket halindeki insanların gerçek zamanlı hassas takibinin gerektiği AR ve VR uygulamaları için uygun bir seçenek haline getiriyor.