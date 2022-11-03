Sanal gerçeklik gözlüklerini taktılar, geleceğin dünyasına adım attılar

Türkiye'nin dört bir yanındaki seminerlerin İstanbul ayağında, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Robotik Kodlama Kulubü öğrencilerine Metaverse eğitimi verildi.



Etkinliğe Sabancı Holding Ceo’su Cenk Alper ve Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur da katıldı.

Öğrenciler, sınıflarından ayrılmadan Metaverse evreninde gezintiye çıktılar. Benzersiz bir deneyim yaşadılar.

Etkinliğe katılan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, gençlerin yeni teknolojilere çok daha hızlı adapte olduklarına dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı:

"Bence ülkemizin geleceğe doğru ellerde. Dünyanın en iyi mühendislerinin, en iyi doktorlarının, en iyi sanatçılarının böyle liselerden çıkacağına olan inancım daha da sağlamlaştı"

CEO Alper’in sözlerinin ardından öğrenciler önce teorik eğitim aldı.

Öğrenciler, ilk kez deneyimledikleri sanal gerçeklik gözlükleriyle metaverse evreninin kapılarını ardına kadar açtı.