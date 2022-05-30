Sarılmak kadınları rahatlatıyor

Almanya'nın Ruhr Üniversitesinde, sarılmanın insanların ruh hali üzerindeki etkisi araştırıldı.



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre sarılmanın, kadınlar ve erkekler üzerindeki etkisinin aynı olmadığı ortaya çıktı.



Dünyanın hemen hemen her yerinde sarılmanın insanları rahatlattığı konusunda genel bir kanı var. Ancak Almanya’da yapılan araştırma bunun herkes için geçerli olmadığını ortaya koydu. Buna göre sarılmak kadınlara olumlu etki ederken, erkeklerde hiçbir etki oluşturmuyor.



KADINLARDA KORTİZOL AZALDI



Araştırmada 76 kişinin verileri incelendi. Çiftlere, stresli bir deneyim yaşamadan önce partnerlerine sarılmaları talimatı verildi.



Testler sonucunda kadınlarda stres hormonu olarak bilinen kortizolun azaldığı gözlendi.



Erkeklerin kortizol seviyesinde ise bir değişiklik olmadı. Yani araştırmaya göre sarılmak kadınlarda stresi azaltırken, erkeklerde azaltmıyor.