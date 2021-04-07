Signal kripto transferi için çalışıyor

WhatsApp'ın güvenlik tartışmalarından sonra popülerliği artan mesajlaşma uygulaması Signal önemli bir özelliği test ediyor.



Şirketten yapılan açıklamada, Signal'in kullanıcıların birbirine kripto para göndermesine izin verecek yeni bir ödeme yöntemi üzerinde çalışıldığı belirtildi.



Henüz beta testi aşamasında olan geliştirmenin ne zaman kullanıma açılacağı belirtilmesi. Ancak MobileCoin cüzdanı üzerinden yapılacak bu ödemelerle istediğiniz kişilere direkt olarak kripto para gönderip ve almak mümkün olacak.



MobileCoin platformu MOB adındaki kendi kripto parasını kullanıyor. Signal bilgilerinizin bizim elimizde olmasındansa sizde olmasını tercih ederiz ifadelerini kullanırken ödeme bilgilerine ulaşamayacaklarını belirtti.



Signal'in yeni özelliği şimdilik Birleşik Krallık'ta test ediliyor.