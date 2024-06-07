Silikon Vadisi çalışanlarından uyarı: Yapay zeka, insanlığın sonunu getirebilir

Yapay zeka geliştiren Silikon Vadisi firmalarının mevcut ve eski çalışanlarından oluşan bir grup, ek önlemler alınmadığı takdirde yapay zekanın “insan neslinin tükenmesi” tehdidi yaratabileceği konusunda açık bir mektupla uyarıda bulundu.

OpenAI, Anthropic ve Google'ın DeepMind gibi firmaların çoğunluğu eski 13 çalışanı tarafından imzalanan mektupta, üst düzey yapay zeka araştırmacılarının yeni gelişmelere yönelik eleştirilerini dile getirmek ve yapay zeka konusunda halktan ve politika yapıcılardan girdi almak için daha fazla korumaya ihtiyaçları olduğu savunuluyor.

"YAPAY ZEKA KONTROLÜNÜN KAYBEDİLMESİ, İNSAN NESLİNİN TÜKENMESİNE YOL AÇABİLİR"

Yayınlanan açık mektupta, "Yapay zeka teknolojisinin insanlığa eşi benzeri görülmemiş faydalar sağlama potansiyeline inanıyoruz. Aynı zamanda bu teknolojilerin yarattığı ciddi risklerin de farkındayız. Bu riskler, mevcut eşitsizliklerin daha da derinleşmesinden, manipülasyon ve yanlış bilgilendirmeye, otonom yapay zeka sistemlerinin kontrolünü kaybetmesine ve potansiyel olarak insan neslinin tükenmesine kadar uzanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Bir OpenAI sözcüsü The Independent'a yaptığı açıklamada, “En yetenekli ve en güvenli yapay zeka sistemlerini sağlama konusundaki geçmişimizle gurur duyuyoruz ve riski ele alma konusundaki bilimsel yaklaşımımıza inanıyoruz. Bu teknolojinin önemi göz önüne alındığında titiz tartışmaların çok önemli olduğu konusunda hemfikiriz ve hükümetlerle, sivil toplumla ve dünyanın dört bir yanındaki diğer topluluklarla iletişim kurmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

OpenAI ayrıca yapay zeka güvenliği konusunda artan yapay zeka düzenlemelerine verdiği desteğe de işaret etti.