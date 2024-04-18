SimSimi nedir? Uzmanlar aileleri SimSimi hakkında uyarıyor

SimSimi Neden Tehlikeli?

“Hem yaşı küçük olmasına rağmen yaşını küçük göstererek bu platformu çocuklarımız kullanabiliyor daha da kötüsü yaşı büyük olmasına rağmen kendisini çocuk gibi göstererek yetişkinler özellikle sapkın düşünceler içerisinde olan yetişkinler bu programı kullanabiliyorlar.” diyen Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal, “Eğer cinsel içerikli yazışmalar oluyor ise bazı talepler oluyorsa bu kişilerin pedofili olma ihtimali yüksek.” ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre aileler çocukların psikolojilerinde bir değişiklik olup olmadığını yakından takip etmeli. Uzmanlar ken çocukların akıllı telefon ve saatlerinde girebilecekleri uygulamarı denetleyen programlar olduğuna dikkat çekiyor.

