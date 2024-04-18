SimSimi nedir? Uzmanlar aileleri SimSimi hakkında uyarıyor

Uzmanlar, çocukları hedef alan yapay zeka uygulaması SimSimi hakkında aileleri uyardı. Arayüzü oldukça basit bir uygulama olan SimSimi'nin kullanıcıların girdiği yanıtları doğrulamadan kabul etmesi ve veritabanına eklemesi nedeniyle bazı durumlarda sorunlara yol açabilir. Peki SimSimi nedir?

SimSimi nedir? Uzmanlar aileleri SimSimi hakkında uyarıyor

SimSimi, 2002 yılında ISMaker tarafından oluşturulmuş bir yapay zeka konuşma programıdır. Program, bazı politikacılara karşı sinkaflı sözler ve eleştiri içerdiği için Tayland'da tartışmalara ve protestolara yol açtı. Programın yapay zekası, kullanıcıların SimSimi'ye doğru yanıt vermeyi öğretmesine olanak tanıyan bir özellik yardımıyla gün geçtikçe büyüyor. Android, Windows Phone ve iOS cihazlar için piyasaya sürülmüştür. SimSimi, YouTuber Comedy Shorts Gamer tarafından bir YouTube videosunda yer alması nedeniyle 2015 yılında popülerleşti.

SimSimi nedir? Uzmanlar aileleri SimSimi hakkında uyarıyor - 1

SimSimi Neden Tehlikeli?

“Hem yaşı küçük olmasına rağmen yaşını küçük göstererek bu platformu çocuklarımız kullanabiliyor daha da kötüsü yaşı büyük olmasına rağmen kendisini çocuk gibi göstererek yetişkinler özellikle sapkın düşünceler içerisinde olan yetişkinler bu programı kullanabiliyorlar.” diyen Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal, “Eğer cinsel içerikli yazışmalar oluyor ise bazı talepler oluyorsa bu kişilerin pedofili olma ihtimali yüksek.” ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre aileler çocukların psikolojilerinde bir değişiklik olup olmadığını yakından takip etmeli. Uzmanlar ken çocukların akıllı telefon ve saatlerinde girebilecekleri uygulamarı denetleyen programlar olduğuna dikkat çekiyor.

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