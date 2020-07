Son 25 yılın en parlak kuyruklu yıldızı Neowise, İstanbul ve Van'da gözlemlendi

Yeni keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızı, dün dünyaya en yakın konumundan geçerek çıplak gözle gözlemlenebildi.



Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, geçtiğimiz hafta Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'ün yörüngesinden ayrılarak yola çıktı ve 3 Temmuz'da Güneş'e en yakın konumdan geçti.



Güneş'in yanından yaptığı yakın geçiş nedeniyle parlaklığı artan ve kuyruğu uzayan Neowise, bu haliyle gün batımından kısa bir süre sonra Dünya'dan göründü.



NASA'daki bilim insanlarına göre, yaklaşık 5 kilometre çapında olan Neowise'ın çekirdeği Güneş sisteminin 4,6 milyar yıllık kökenlerinden gelen isli bir malzemeyle kaplı. NASA yetkilileri kuyruklu yıldızı net olarak görebilmek için yine de bir dürbünün daha etkili olacağı görüşünde.



Kuyruklu yıldız, Güneş sistemi dışına çıkmaya devam ettiği ağustos ayı ortalarına kadar Kuzey Yarım Küre'den görülebilecek.



Anadolu Ajansı’nın objektifi ise kuyruklu yıldızı, İstanbul'da Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte görüntüledi.



Neowise ayrıca Van semalarında da kendini gösterdi.



Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev alan NASA astronotu Bob Behnken ise geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Neowise kuyruklu yıldızından bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Night sky, just before dawn from @Space_Station.



Stars, cities, spaceships, and a comet! pic.twitter.com/fCKjrfayC1