Sonsuz enerji mümkün mü?

Alternatif enerji konusunda ABD'den heyecan verici bir haber geldi. Enerji Bakanlığı kaynakları, füzyon enerjisi konusunda büyük bir ilerleme kaydettiklerini aktardı. Resmi açıklama yarın yapılacak.

Sonsuz enerji mümkün mü?

Bakanlığı kaynakları, füzyon enerjisinde büyük ilerleme kaydettiklerini bildirdi. Resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.

Uzmanlar Güneş'e de gücünü veren "füzyon enerjisi" deneyinde "kullanılandan çok daha fazla enerji" ortaya çıktığını açıkladı.

Yöntemde çok yüksek güce sahip yaklaşık 200 lazer, saf altından bir silindirin merkezindeki nükleer yakıta doğru ateşleniyor.

Yakıtın plazma haline gelmesi ve ortamdaki X ışınlarının birleşimiyle atom çekirdekleri birbirine kaynaşıyor yani "füzyon" oluşuyor.

Zincirleme tepkimenin sürdürülebilir hale gelmesiyle gelecekte yeni nesil "temiz enerji" santralleri inşa edilebilecek.

Böylece sıfır karbon salımı ile sonsuz enerji üretilebileceği belirtiliyor.

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