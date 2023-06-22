Sony, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alması halinde PlayStation 6 bilgilerini paylaşmayacak

Microsoft'un oyun geliştirici firma olan Activision Blizzard'ı satın alma sürecinin yankıları hala devam ediyor.



EĞER SATILIRSA ACTIVISION İLE DONANIMSAL BİLGİLER PAYLAŞILMAYACAK



Son olarak Sony tarafından yapılan açıklamada PlayStation'ın CEO'su Jim Ryan, şu anda Microsoft'un satın almak için mahkemede mücadele ettiği Activision Blizzard'a PlayStation 6 hakkında "son derece hassas" bilgileri Xbox'a ait bir şirkete vermek istemediklerini belirtti.



Ayrıca Ryan, Sony'nin doğrudan bir rakibe ait bir şirketin bu bilgilere erişme rsikini göze alamayacağını söyledi ve bir sonraki konsoluyla ilgili gizli ayrıntıları artık paylaşamayacağı için oyun geliştirme sürecinin kesintiye uğrayacağını belirtti.



Buna göre eğer Microsoft geliştirici firma Activision Blizzard'ı satın alırsa belkide artık PlayStation konsolu için oyun geliştiremeyebilir.



1 YIL ÖNCEDEN DONANIM BİLGİLERİ PAYLAŞILIYOR



Sony, her ne kadar kullanıcılar ile paylaşmasa da, yeni konsolu çıkarmadan en az 1 yıl önce yeni sistem için hazırlayabilmeleri adına önceden oyun geliştiriciler ile görüşmeler yapıyor ve donanım bilgilerini paylaşıyor



ASIL SAVAŞ SONY VE MICROSOFT ARASINDA



The Verge'ün haberine göre, Microsoft'un önemli Xbox yöneticileri ise bugün federal mahkemede Federal Ticaret Komisyonu'na karşı şirketin Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolarlık satın alma teklifini savunacak. Temmuz ayının ilk iki haftasında bu dev anlaşmanın olup olmayacağı netleşecek.

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