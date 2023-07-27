Sony, PlayStation 5 konsolunun 40 milyon sattığını duyurdu

Sony, Kasım 2020'de piyasaya sürülmesinden bu yana 40 milyon PlayStation 5 sattığını duyurdu.



İlk zamanlar Covid-19 salgını ve küresel çip kıtlığından kaynaklanan tedarik sorunları çözüldüğünden beri Sony için işlerin yolunda gittiği ve istikrarlı şekilde PS5 satışı yaptığı kaydedildi.

"ARZ, TALEBİ KARŞILIYOR"



Sony CEO'su Jim Ryan bir blog gönderisinde "Tedarik zincirlerinin normalleşmesi aylar sürdü, böylece talebe ayak uydurabilecek envantere sahip olabildik. Artık PS5 arzı iyi durumda ve bastırılmış talebin sonunda karşılandığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

PS4, ŞU ANA KADAR 117 MİLYON SATTI



PS4 ise şimdiye kadar dünya genelinde 117 milyondan fazla sattı. Böylelikle Nintendo Switch, Nintendo DS e PlayStation 2'nin ardından en çok satan beş konsol arasında yer aldığı belirtildi.



Öte yandan PlayStation 5 satışlarının Kasım 2020'de piyasaya sürüldüğünden beri her iki Xbox serisi konsollarını geride bırakmayı başardı.



PLAYSTATION 5 PRO GELEBİLİR



Sony'nin PlayStation 5 Pro modelinin üzerinde çalıştığı öne sürüldü. PS4 Pro'da olduğu gibi, PS5 Pro'nun da büyük ölçüde konsolun performans gücünü artırmaya odaklandığı belirtildi.

