Sora'nın tarihi belli oldu mu? Kullanıma ne zaman sunulacak?

San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAI geçtiğimz ay metinleri videolara dönüştüren yeni uygulaması Sora'yı tanıttı. Sora, ilk aşamada olası risklerin değerlendirmesi sürdürerek, sadece bir grup akademisyen, teknoloji uzmanı, tasarımcılar, sanatçılar ve sinemacılar gibi belli kişilere sunuldu.



BU YIL İÇİNDE SUNULACAK



OpenAI’ın Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Mira Murati’den yeni teknolojinin herkesin kullanımına ne zamana sunulacağı ile ilgi açıklama geldi.



Yönetici, yeni yapay zekâ modelinin bu yıl herkese geleceğini söylerken çıkış tarihinin “birkaç ay içinde” olabileceğini belirtti. Ancak kesin bir tarih vermedi.



Sora'nın herkese mi yoksa sadece ücretli abonelere mi geleceği ise belirsizliğini koruyor.

