Dünyanın ilk yapay zeka yazılım mühendisi: Devin

Geçtiğimiz haftalarda Nvidia CEO'su Jensen Huang, Word Government Summit'te yapay zekanın tamamen kodlamayı ele aldığını ve insanların öğrenmek için zaman harcamamaları gerektiğini söylemiş bu açıklama büyük tartışma başlatmıştı.



Jensen Huang, kodlamanın artık tamamen bittiğini duyurmasından kısa bir süre sonra, Cognition AI adlı firma, ilk yapay zeka yazılım mühendisi Devin'i tanıttı.

Devin, kodlama hatalarını ayıklama, kod yazma ve dağıtma işlemlerini yapabiliyor olası hataları tespit ediyor ve hatalarından ders çıkarabiliyor.

YAPAY ZEKA ÜRETEN YAPAY ZEKA

Türünün ilk örneği olan bu yapay zeka asistanı, basit bir komut alıp onu işleyen bir web sitesine veya yazılım programına dönüştürme yeteneğine sahip.



Devin adaptif ve öğrenme yeteneği sayesinde, kullanıcıyla gerçek zamanlı işbirliği yapabiliyor ve tasarım sürecine aktif olarak katkı sağlayabiliyor. Ayrıca, yeni teknolojileri öğrenme yeteneği, onu esnek ve geniş bir yelpazedeki görevler için uygun hale getiriyor.