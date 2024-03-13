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Dünyanın ilk yapay zeka yazılım mühendisi: Devin

ABD merkezli Cognition AI, tarihin ilk yapay zeka ürünü yazılım mühendisi olan Devin'i tanıttı. Kodlarda hata ayıklayan, yazan ve dağıtan dünyanın ilk yapay zeka yazılım mühendisi “Devin” ile tanışın.

Dünyanın ilk yapay zeka yazılım mühendisi: Devin

Geçtiğimiz haftalarda Nvidia CEO'su Jensen Huang,  Word Government Summit'te yapay zekanın tamamen kodlamayı ele aldığını ve insanların öğrenmek için zaman harcamamaları gerektiğini söylemiş bu açıklama büyük tartışma başlatmıştı.

Jensen Huang, kodlamanın artık tamamen bittiğini duyurmasından kısa bir süre sonra, Cognition AI adlı firma, ilk yapay zeka yazılım mühendisi Devin'i tanıttı.

Devin, kodlama hatalarını ayıklama, kod yazma ve dağıtma işlemlerini yapabiliyor olası hataları tespit ediyor ve  hatalarından ders çıkarabiliyor. 

ÜRETEN YAPAY ZEKA 

Türünün ilk örneği olan bu yapay zeka asistanı, basit bir komut alıp onu işleyen bir web sitesine veya yazılım programına dönüştürme yeteneğine sahip.

Devin adaptif ve öğrenme yeteneği sayesinde, kullanıcıyla gerçek zamanlı işbirliği yapabiliyor ve tasarım sürecine aktif olarak katkı sağlayabiliyor. Ayrıca, yeni teknolojileri öğrenme yeteneği, onu esnek ve geniş bir yelpazedeki görevler için uygun hale getiriyor.

Nvidia CEO'su Jensen Huang'dan uyarı: Kodlama öğrenmeyin

Nvidia CEO'su Jensen Huang'dan uyarı: Kodlama öğrenmeyin

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