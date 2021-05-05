SpaceX uzaya uydu yollamaya devam ediyor: 500 bin abone açıklaması

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, "Yıldız Savaşları Günü" olarak kutlanan 4 Mayıs'ta, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu uzaya gönderdi.



Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.



Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketi, fırlatılıştan 9 dakika sonra Dünya'ya dönerek şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer iniş platformuna kondu.



Bu, şirketin Starlink projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 26'ncı fırlatış oldu.

SPACEX İNTERNETİNE BAŞVURU 500 BİNİ GEÇTİ

SpaceX ayrıca dün yaptığ açıklamada şirketin internetine olan talep sayısını da paylaştı. Şirker 500 binden fazla kişinin uydudan internet için başvuru yaptığını açıkladı.

SpaceX'in Starlink internetinin fiyatı aylık 99 dolar, ayrıca 499 dolarlık bir giriş ücreti de ödemek gerekiyor.



YILDIZ SAVAŞLARI FİLMLERİNDEN REFERANSLAR



Fırlatış, ABD'li yönetmen George Lucas'ın yaratıcısı olduğu "Yıldız Savaşları" filmlerinin hayranları tarafından kutlanan 4 Mayıs Yıldız Savaşları Günü'ne denk geldi.



Kutlama vesilesiyle, uyduları taşıyan roket, Yıldız Savaşları filminde Han Solo karakterinin kullandığı uzay gemisi "Millenium Falcon"un adıyla anıldı.



Fırlatma öncesinde, yine filmlerde karakterlerin kullandığı slogandan ilhamla, "Güç sizinle olsun" anonsu yapıldı.



SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.