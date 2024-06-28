SpaceX yeni nesil ABD casus uydularının 2. partisini bu gece fırlatacak

SpaceX, bu gece ABD casus uydularını fırlatacak. Falcon 9 roketi, NRO için Kaliforniya'daki Vandenberg Üssü'nden kalkacak ve ilk kademe, Pasifik Okyanusu'ndaki drone gemisine inecek.

SpaceX yeni nesil ABD casus uydularının 2. partisini bu gece fırlatacak

SpaceX 28 Haziran Cuma yani bu gece bir dizi ABD casus uydusunu daha fırlatmaya hazırlanıyor.

SpaceX, kalkıştan yaklaşık 10 dakika öncesinden itibaren X hesabı üzerinden fırlatmayı canlı olarak yayınlayacak.

Ancak şirket, ABD'nin casus uydu filosunu inşa eden ve işleten NRO'nun talebi üzerine yayını nispeten erken sonlandırabilir.

Her şey planlandığı gibi giderse, Falcon 9'un ilk kademesi bu gece kalkıştan yaklaşık 8 dakika sonra Dünya'ya geri dönecek ve Pasifik Okyanusu'nda konuşlanacak olan drone gemisi Of Course I Still Love You'ya iniş yapacak.

SpaceX'in görev açıklamasına göre bu, söz konusu güçlendirici için sekizinci fırlatma ve iniş olacak.

Ulusal Keşif Ofisi'nin (NRO) NROL-186 olarak adlandırdığı bu geceki görev, ajansın yeni "çoğaltılmış mimarisini" oluşturmaya adanmış ikinci görev olacak.

NRO, NROL-186 görev tanımında bu ağın "yetenek ve esneklik için tasarlanmış çok sayıda, daha küçük uydudan" oluşacağını yazdı.

Bu, geliştirilmesi ve inşası pahalı ve zaman alıcı olan büyük, yüksek kabiliyetli araçlarına dayanan geleneksel ABD uzay stratejisinden bir sapmadır.

BU YILIN 66. FALCON 9 GÖREVİ

Bu akşamki fırlatma, şimdiden yılın 66. Falcon 9 görevi olacak.

Roketin 2024 yılında gerçekleştireceği 65 fırlatmanın 47'si SpaceX'in alçak Dünya yörüngesindeki Starlink geniş bant megakonstelasyonunu inşa etmeye ayrılmış durumda.

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